ABD'nin stablecoin düzenlemesi Ethereum rallisini tetikledi - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'nin stablecoin düzenlemesi Ethereum rallisini tetikledi

ABD\'nin stablecoin düzenlemesi Ethereum rallisini tetikledi
21.07.2025 15:39
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Trump'ın GENIUS Yasası'nı imzalamasından sonra Ethereum fiyatı son iki haftada yüzde 45 arttı. Bernstein analistleri ETH'nin güçlü yatırım ilgisi görmeye devam edeceğini belirtiyor. Stablecoinlerin yasal statü kazanması Ethereum'un baskın konumunu güçlendirdi. ETF girişleri de rekor seviyelere ulaştı.

Stablecoin düzenlemesinin imzalanması, Ethereum ekosisteminde köklü değişimleri tetikledi. Analistler, bu yasanın Ethereum'un finansal piyasalardaki konumunu güçlendireceğini öne sürüyor. BlackRock gibi büyük varlık yöneticilerinin etkisiyle ETH tahsislerinin artması bekleniyor.

Ethereum GENIUS Yasası ile Yüzde 45 Değer Kazandı

Bernstein uzmanlar ETH'nin güçlü yatırım ilgisi görmeye devam edeceğini belirtti. Stablecoinlerin yasal dijital nakit statüsü kazanması, Ethereum Blockchain ağının bu alandaki hakimiyetini pekiştirdi.

Kripto piyasalarında yaşanan bu gelişme, Ethereum (ETF) da güçlü bir hız kazandırdı. Geçen hafta spot Ethereum ETF'leri hafta içinde 726,74 milyon dolarlık rekor günlük net giriş sağladı.

Piyasa yorumcuları, ETH'nin bu yükselişini Ethereum getirilerine olan geniş rağbete ve Bitcoin cephesinde Strategy'nin adımlarını takip eden Ethereum hazine şirketlerinin yeni yükselişine bağlıyor.

NFT ekosistemi de Ethereum'un fiyat artışından faydalandı. Küresel NFT piyasa değeri son 24 saatte yüzde 16,9'luk bir yükselişle 6,04 milyar dolara ulaştı ve şubat başından bu yana en yüksek seviyesini gördü.

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Son Dakika Kripto Para ABD'nin stablecoin düzenlemesi Ethereum rallisini tetikledi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'nin stablecoin düzenlemesi Ethereum rallisini tetikledi - Son Dakika
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