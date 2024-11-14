ABD Kongresinde kripto para sektörü için yeni dönem - Son Dakika
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ABD Kongresinde kripto para sektörü için yeni dönem

ABD Kongresinde kripto para sektörü için yeni dönem

ABD Temsilciler Meclisinde çoğunluğu elinde tutan Cumhuriyetçiler, SEC ve diğer kurumları denetleyen Finansal Hizmetler Komitesinin başkanlığı için kripto dostu isimleri öne çıkarıyor. French Hill, Andy Barr, Bill Huizenga ve Frank Lucas gibi Blockchain teknolojisine olumlu yaklaşan temsilcilerden biri yeni başkan olacak. Mevcut Başkan Patrick McHenry'nin Ocak 2025'teki emekliliği öncesi kritik atama için geri sayım başladı.

14.11.2024 14:44
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Cumhuriyetçiler 218, Demokratlar 208 sandalye kazandı. Bu sonuç, stablecoin düzenlemelerinden merkeziyetsiz finans (DeFi) ve NFT pazarına kadar birçok alanda yeni düzenlemelerin önünü açabilir.

Cumhuriyetçiler Kripto Regülasyonlarının Seyrini Değiştirecek

Cumhuriyetçilerin kontrolündeki Finansal Hizmetler Komitesi, kripto para sektörü için büyük önem taşıyor Komite, SEC ve ABD Merkez Bankası (Fed) gibi kurumlar üzerinde denetim yetkisine sahip.

Başkan Patrick McHenry, stablecoin düzenlemeleri ve kripto piyasa yapısına odaklanan mevzuat çalışmalarında önemli rol oynadı. Özellikle Emtia Vadeli İşlemler Ticaret Komisyonu (CFTC) "dijital emtialar" üzerinde yeni yetkiler tanıyan tasarıların geliştirilmesine öncülük etti.

Blockchain Association'ın hükümet ilişkileri direktörü Ron Hammond, yeni dönemde önceliğin stablecoin ve piyasa yapısı düzenlemeleri olacağını belirtti. Ardından DeFi ve NFT konularının ele alınması bekleniyor.

Demokrat Parti'nin komitedeki en üst düzey ismi Maxine Waters da stablecoin düzenlemeleri konusunda uzlaşıya açık bir tutum sergiliyor. Waters, Eylül ayındaki kongre oturumunda yıl sonundan önce bu konuda kapsamlı bir anlaşmaya varılması çağrısında bulundu.

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