Solana Blockchain ağı daha hızlı işlem için büyük adım atıyor - Son Dakika
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Solana Blockchain ağı daha hızlı işlem için büyük adım atıyor

Solana Blockchain ağı daha hızlı işlem için büyük adım atıyor
24.07.2025 15:46
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Solana geliştiricileri SIMD-0286 önerisiyle ağın blok kapasitesini yüzde 66 artırarak 100 milyon hesaplama birimine çıkarmayı planlıyor. Bu güncelleme, DeFi uygulamalarının yaşadığı hesaplama bütçesi hatalarını önleyecek. Doğrulayıcılar onaylarsa ağ saniyede işleyebileceği işlem sayısında rekor artış sağlanacak.

Blockchain ağları arasında rekabet kızışırken Solana teknik altyapısını iyileştirmeye odaklanıyor. Son dönemde yeniden stake etme protokolleri ve NFT basımı işlemlerinin artması, daha fazla işlem kapasitesi ihtiyacını ortaya çıkardı. Yeni öneri, sipariş defteri tabanlı merkezi olmayan borsalar ve MEV (Maksimum Çıkarılabilir Değer) açık artırmacılar gibi yüksek hesaplama gücü gerektiren uygulamaların sorunsuz çalışmasını sağlayacak.

Solana Hesaplama Gücünü 100 Milyona Çıkarıyor

Solana geliştiricileri tarafından yayınlanan SIMD-0286 belgesi, ağın blok başına hesaplama limitini 60 milyondan 100 milyon birime yükseltmeyi amaçlıyor. Bu yüzde 66'lık artış, merkezi olmayan finans kullanıcıları ve geliştiricileri için daha fazla işlem kapasitesi sunacak.

Blok limitleri, doğrulayıcıların her 400 milisaniyelik blok içinde işleyebileceği işlem yükü miktarını tanımlar. Daha büyük tavanlar, yüksek yoğunluklu programların "hesaplama bütçesi aşıldı" hatalarıyla karşılaşmadan çalışmasına izin verir ancak aynı zamanda doğrulayıcıların daha ağır yükleri kaldırmasını gerektirir.

Ağ en son 23 Temmuz'da SIMD 0256'nın etkinleştirilmesi yoluyla blok limitlerini yükseltti. Bu güncelleme kapasiteyi 60 milyon hesaplama birimi olan CU'ya çıkararak Solana'nın gündüz trafiğinde saniyede yaklaşık 1.700 işlem gerçekleştirmesine yardımcı oldu. Ancak restaking protokolleri, NFT basımıları ve DePIN projeleri blok alanını doldurdukça geliştiricilerin daha fazla alan talebi arttı.

Şu anda tartışılan ve test edilen bu değişiklik, yaklaşan bir yazılım sürümünde yürürlüğe girecek ve doğrulayıcılar yükseltme yapıp daha yüksek tavana anlaştıktan sonra gelecekteki bir blok periyodunda otomatik olarak etkinleşecek.

Solana'nın SIMD-0286 önerisi, rakip zincirler kendi yükseltmelerini hayata geçirirken geldi. Ethereum'un Pectra ağ yükseltmesi, Dencun iyileştirmesi tanıtılan roll-up'lar için geçici veri bloklarında faydasını artırdı. Bitcoin topluluğu ise koşullu işlemler ve daha iyi betik yazma gibi akıllı sözleşme uzantıları için OP_CAT opcode'unu araştırıyor.

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Son Dakika Kripto Para Solana Blockchain ağı daha hızlı işlem için büyük adım atıyor - Son Dakika

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