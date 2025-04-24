Ünlü basketbolcu kripto davasında uzlaşmaya vardı - Son Dakika
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Ünlü basketbolcu kripto davasında uzlaşmaya vardı

Ünlü basketbolcu kripto davasında uzlaşmaya vardı

Eski NBA yıldızı Shaquille O'Neal, iflas eden kripto para borsası FTX'in tanıtımını yaptığı iddiasıyla kendisine açılan davada yatırımcılarla anlaştı. Uzlaşmanın finansal detayları gizli tutulurken, O'Neal'ın daha önce de bir NFT projesiyle bağlantılı başka bir davayı sonuçlandırdığı biliniyor.

24.04.2025 16:44
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Eski NBA efsanesi Shaquille O'Neal, iflas eden kripto para borsası FTX'in çöküşü nedeniyle zarar ettiklerini iddia eden yatırımcılarla bir uzlaşmaya vardı. ABD Florida Güney Bölgesi Bölge Mahkemesi'ne 23 Nisan'da sunulan belgelere göre, anlaşmanın şartları gizli tutuluyor. Bu gelişme, O'Neal'ın FTX'i tanıtarak yatırımcı kayıplarına katkıda bulunduğu iddialarını içeren daha geniş bir davanın parçasıydı.

Ünlülerin FTX İflasıyla Bağlantılı Dava Süreci Devam Ediyor

Mahkeme belgelerine göre, O'Neal ile yatırımcılar arasındaki uzlaşma miktarının gizli kalması ve şartlarının, yatırımcıların resmi olarak ön mahkeme onayı talep etmesinden sonra açıklanması bekleniyor. O'Neal ve diğer pek çok ünlü isim ile sporcu, iflas eden FTX borsasını destekleyerek yatırımcı kayıplarına neden olmakla suçlanıyordu. Bu dava, yatırımcıların FTX içerisindeki kişiler, danışmanlar ve tanıtımcılarından toplamda 21 milyar dolara kadar tazminat talep ettiği daha geniş çaplı bir hukuki sürecin parçası olarak öne çıkıyor. İflas süreçleri üzerinden toplanabilecek 9,2 milyar doların çok üzerinde olan bu talep, davanın finansal boyutunu daha da çarpıcı hale getiriyor.

FTX ile ilgili benzer sorunlarla karşılaşan ünlüler arasında NFL oyun kurucusu Tom Brady, süper model Gisele Bündchen, milyarder yatırımcı Kevin O'Leary, eski NBA oyuncusu Udonis Haslem, David Ortiz ve Naomi Osaka gibi isimler de yer alıyor. Özellikle davanın ilk aşamalarında, FTX yatırımcılarının O'Neal'a yasal belgeleri tebliğ etmekte zorlandıkları biliniyor. Mağdurları temsil eden avukatlar, farklı yöntemlerle O'Neal'a ulaşmaya çalışmış, hatta NBA maçları sırasında bile tebligat girişimleri yapılmıştı.

O'Neal'ın bu uzlaşma haberi, kendisinin kısa süre önce Solana tabanlı Astrals NFT projesine ilişkin bir toplu davayı 11 milyon dolar ödeyerek çözmesinin ardından geldi. O'Neal'a söz konusu davayla ilgili belgeler, Mayıs 2023'te eski adıyla FTX Arena olan Miami'deki Kaseya Center'da bir NBA maçı sırasında teslim edilmişti. Astrals projesinin 10.000 NFT'den oluştuğu, Astralworld adında bir metaverse içerdiği ve Galaxy adlı bir yönetişim tokenına sahip olduğu biliniyor. Ağustos 2024'te Miami'deki bir federal mahkeme hâkimi, O'Neal'ın davada kendisine yöneltilen bazı iddialara karşı savunma yapması gerektiğine hükmetmişti.

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Son Dakika Kripto Para Ünlü basketbolcu kripto davasında uzlaşmaya vardı - Son Dakika

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