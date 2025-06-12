Ethereum NFT ekosistemi eski günlerine geri dönüyor

Ethereum Blockchain ağındaki aktif NFT yatırımcılarının sayısı, son dönemde yaşanan artışla 40 bine yaklaşarak iki yıl önceki seviyeleri yakaladı. Bu canlanmanın arkasında OpenSea platformunun yenilikleri ve oyun projelerinin artan entegrasyonları yatıyor.

Ethereum NFT Piyasası Yeniden 2022 Seviyelerinde

Ethereum Blockchain ağında faaliyet gösteren NFT tüccarlarının sayısı yaklaşık 40 bin kişiye ulaşarak Haziran 2022'de görülen seviyelere yaklaştı. Bu yükseliş, piyasanın önde gelen NFT platformu OpenSea'nin yeni sürümünü kullanıma açması ve kullanıcıları teşvik eden bir program başlatmasıyla eş zamanlı gerçekleşti.

Platform tarafından hayata geçirilen Voyages adlı program kapsamında, kullanıcılar işlem yaptıkça XP puanı biriktiriyor. Toplanan bu puanların gelecekte yapılması muhtemel bir token dağıtımında kullanılabileceği öngörülüyor. OS2 olarak adlandırılan yeni sürümün test aşamasını tamamlamasının ardından OpenSea, 2022'den bugüne kaydedilen en yüksek aylık aktif kullanıcı sayısına erişti.

NFT ekosistemindeki canlanma, sektörün büyük oyuncularının dijital koleksiyonların ötesine geçen stratejik hamleleriyle desteklendi. Vibes isimli ticaret kartı oyununun geliştiricisi Orange Cap Games, popüler Moonbirds koleksiyonunun lisans haklarını devraldı. Şirket, oyunun üçüncü serisinde bu koleksiyondan karakterlere yer verebileceğinin sinyallerini verdi.

Dijital futbol oyunu alanında faaliyet gösteren Mythical Games ise yakında piyasaya çıkacak FIFA Rivals oyununda Adidas markasıyla iş birliği yapacağını açıkladı. Firma daha önce NFL Rivals mobil oyunuyla önemli bir başarı yakalamıştı. Bu gelişmeler, Steam gibi platformlarda uzun yıllardır işleyen oyun içi öğe ekonomilerinin Blockchain teknolojisiyle buluştuğunu gösteriyor.

NFT piyasasındaki bu toparlanma, 2021'de yaşanan yükselişin ardından gerçekleşti. O dönemde kısa vadeli kazanç peşindeki yatırımcıların büyük bölümü memecoin gibi alternatif kripto varlıklara yönelirken geriye teknolojinin gerçek kullanım alanlarına odaklanan daha istikrarlı bir kullanıcı kitlesi kaldı.