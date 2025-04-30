FIFA NFT koleksiyonu için özel Blockchain ağını kuruyor

Futbol dünyasının en büyük organizatörü olan FIFA, kripto ekosistemindeki stratejisini daha bağımsız bir yapıya dönüştürüyor. 2022 yılında Algorand ile başlattığı ve sonrasında Polygon'a genişlettiği NFT platformu için tamamen kendine ait bir Blockchain altyapısına geçiş yapacak olan kurum, bu hamleyle dijital varlık stratejisinde özerkliğe adım atıyor. Ethereum Virtual Machine (EVM) uyumlu yeni ağ, kurumun kripto dünyasındaki uzun vadeli planlarının merkezinde yer alacak. En erken 20 Mayıs'ta başlayacak taşınma süreci ile FIFA, yeni deneyimler, cüzdan uyumluluğu ve gelecekteki yenilikler için daha güçlü temeller oluşturmayı hedefliyor.

FIFA Kripto Ekosistemindeki Bağımsızlığı İçin Kendi Blockchain Ağını Kuruyor

FIFA, kripto varlıklarını kendi kontrolünde bir ağa taşıma kararı ile sektörde dikkat çeken bir adım attı. Bu stratejik hamle, futbol otoritesinin dijital dünyada daha fazla söz sahibi olma ve teknolojik altyapısını güçlendirme hedefini yansıtıyor. Resmi duyuruya göre FIFA Blockchain, Ethereum uyumlu bir yapıya sahip olacak. Bu sayede popüler EVM cüzdanlarıyla uyumlu çalışabilecek. Özellikle MetaMask gibi cüzdanlar, yeni ekosistemde önemli rol oynayacak. Algorand'a özgü depolama seçenekleri ise artık desteklenmeyecek.

FIFA Collect platformu, 2022 yılında başlatıldı. İlk olarak Layer 1 ağı Algorand üzerinde Dünya Kupası Turnuvalarından unutulmaz anları dijitalleştiren FIFA, bir yıl sonra Polygon ağına da genişledi.

Taşınma süreci ile ilgili detaylar 'Sıkça Sorulan Sorular' sayfasında duyuruldu. Kullanıcıların şu an için herhangi bir işlem yapmasına gerek bulunmuyor. FIFA, NFT sahiplerine taşınma konusunda ek bilgileri ilerleyen günlerde iletecek.

Bu gelişme, büyük kurumların kendi Blockchain altyapılarını kurma trendini güçlendiriyor. FIFA'nın bu kararı, kripto dünyasında kurumsal bağımsızlık hareketinin önemli bir örneği olarak değerlendiriliyor.

Yeni ağın "yeni deneyimleri desteklemek, cüzdan uyumluluğunu sağlamak ve gelecekteki yenilikler için daha güçlü temeller oluşturmak" amacıyla tasarlandığı vurgulanıyor. Bu değişim FIFA'nın Blockchain stratejisinin uzun vadeli bir parçası olarak görülüyor.