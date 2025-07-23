Heavy metal efsanesinin vefatı NFT dünyasını sarstı - Son Dakika
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Heavy metal efsanesinin vefatı NFT dünyasını sarstı

23.07.2025 16:12
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Müzik dünyasının efsane isimlerinden Ozzy Osbourne'un 76 yaşında hayatını kaybetmesi, CryptoBatz NFT koleksiyonunda dramatik bir fiyat patlamasına neden oldu. Taban fiyat saatler içinde yüzde 400 artışla 0,02 Ether'den 0,08 ETH'ye çıkarken, 24 saatlik işlem hacmi yüzde 100.000 artışla 281.200 dolara ulaştı. Bu gelişme NFT piyasasında uzun süredir beklenen canlanma sinyallerini güçlendiriyor.

NFT dünyasında beklenmedik bir hareketlilik yaşanırken, ünlü sanatçıların NFT'leri yeniden ilgi odağı haline geliyor. Osbourne'un 2021'de piyasaya sürdüğü 9.666 adet dijital yarasa koleksiyonu, sanatçının vefatıyla birlikte yatırımcı ilgisini çekti. Mevcut fiyat artışı 2022'deki rekor seviyelerin altında kalsa da NFT piyasasının toparlanma sinyalleri verdiği değerlendiriliyor.

CryptoBatz NFT Koleksiyonu Yüzde 400 Değer Kazandı

Vefat haberinin duyurulmasından saatler sonra, CryptoBatz NFT'lerinin taban fiyatı OpenSea verilerine 0,02 Ether'in altından 0,08 ETH'ye kadar çıkarak kısaca yüzde 400'den fazla arttı.

CoinGecko'ya göre mevcut piyasa fiyatlarında, bir CryptoBatz NFT için zirve taban fiyatı salı günü 295 dolardı. Bu çarpıcı yükseliş NFT koleksiyonculuğunda yeni bir fenomeni gözler önüne serdi.

İşlem hacimlerinde de DappRadar verilerine göre CryptoBatz'ın işlem hacmi yüzde 100.000 artarak sadece 24 saat içinde 281.200 dolara ulaştı. 24 saatlik ticaret hacmi, mevcut taban fiyatın 36,80 dolar olduğu tahmini 355.000 dolarlık CryptoBatz'ın toplam piyasa değerinin neredeyse yüzde 80'ini oluşturdu.

İşlemler yaklaşık 402 satıcı ve 327 alıcıyı içerdi. Bu durum toplam 9.666 NFT CryptoBatz arzı düşünüldüğünde dikkate değer bir aktivite seviyesi olarak nitelendiriliyor.

Osbourne'un ölümü NFT aktivitesinde dikkate değer bir canlanmaya neden olsa da son artış henüz projenin lansmanı sırasında ulaşılan rekor değerleri geçemedi. OpenSea verilerine göre CryptoBatz için hareketli ortalama fiyat Ocak 2022'de koleksiyonun lansmanı sırasında 5 ETH'nin üzerinde tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı.

2022 seviyelerine kıyasla mütevazı olsa da Osbourne'un NFT'lerindeki son artış, sektör uzmanlarının uzun bir piyasa düşüşü döneminin ardından bir canlanma bekledikleri potansiyel bir NFT piyasası toparlanmasına işaret edebilir.

Ozzy Osbourne, Kripto Para, Ethereum, Müzik, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Heavy metal efsanesinin vefatı NFT dünyasını sarstı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Heavy metal efsanesinin vefatı NFT dünyasını sarstı - Son Dakika
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