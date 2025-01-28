OpenSea NFT pazarında yeni bir sayfa açıyor - Son Dakika
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OpenSea NFT pazarında yeni bir sayfa açıyor

OpenSea NFT pazarında yeni bir sayfa açıyor

NFT pazar yeri devi OpenSea, yeniden tasarlanmış kullanıcı arayüzü ve XP puanı sistemiyle donatılan OS2 platformunu özel beta sürecine aldı. Platform ilk aşamada Gemesis NFT sahiplerine öncelikli erişim sağlıyor. Pazar payı yüzde 90'dan yüzde 33'e düşen şirket, bu hamleyle sektördeki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor.

28.01.2025 18:16
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NFT pazarının önde gelen platformlarından OpenSea, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve pazar payını artırmak için önemli bir adım attı. Şirketin XP puanı sistemiyle donatılan OS2 platformu, rakibi Blur'un başarılı stratejisini örnek alıyor. Platformun beta sürecinde 49.785 Gemesis NFT sahibine öncelik tanınması, OpenSea'nin seçkin kullanıcı deneyimine odaklandığını gösteriyor.

OpenSea Yeni Platformunda Blur Stratejisini Benimsiyor

OpenSea, NFT pazarındaki rekabet gücünü artırmak için kapsamlı bir dönüşüm başlattı. OS2 platformu, kullanıcıların listeleme ve teklifte bulunma gibi aktivitelerle XP puanı kazanmasına olanak tanıyor. Bu puanların olası bir token ödülüne dönüşüp dönüşmeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Şirket, Kasım 2024'te çalışanlarının yarısıyla yollarını ayırdı. Veri panosuna göre OpenSea, Ocak 2025'te Ethereum Blockchain ağı üzerinde 152 milyon dolarlık işlem hacmi gerçekleştirdi. Bu rakam, aynı dönemde 317 milyon dolarlık işlem hacmine ulaşan Blur'un gerisinde kaldı.

OpenSea, 2023'te satın aldığı ve OpenSea Pro olarak yeniden adlandırdığı Gem platformunun kullanıcılarına Gemesis NFT'lerini airdrop yoluyla dağıttı. OS2 platformuna erken erişim için yakın zamanda bu NFT'leri tutan 49.785 cüzdanın Blockchain görüntüsü alındı.

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