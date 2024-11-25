Web3 devi Sky Mavis beklenmedik kararını açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi
Kripto Para

Web3 devi Sky Mavis beklenmedik kararını açıkladı

Web3 devi Sky Mavis beklenmedik kararını açıkladı

Sky Mavis, stratejik bir yeniden yapılanma kapsamında işgücünün yüzde 21'ini işten çıkararak kaynaklarını yeni Axie Infinity oyunu ve diğer teknoloji projelerine aktarıyor. Bu adım, şirketin 2025 ve sonrası için büyüme stratejilerine odaklanmasını sağlayacak.

25.11.2024 12:56
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Web3 ve Blockchain geliştiricisi Sky Mavis, büyük bir yapısal değişikliğe gidiyor. Şirket, iş gücünün yüzde 21'ini azaltarak kaynaklarını yeni bir Axie Infinity oyununa ve diğer gelecek vaat eden projelere yönlendiriyor. Bu stratejik hamle, şirketi 2025 ve ötesi için büyüme yoluna sokmayı amaçlıyor.

Axie Infinity Geliştiricisi Yeni Projeler İçin Kaynak Aktarımına Gidiyor

Blockchain teknolojisi ve Web3 oyunları alanının önde gelen şirketlerinden Sky Mavis, önemli bir yapısal dönüşüme gidiyor. Şirketin CEO'su ve kurucu ortağı Trung Nguyen tarafından yapılan açıklamada, toplam işgücünün yüzde 21'inin işine son verileceği duyuruldu.

Axie Infinity oyunu ve Ronin Blockchain ağları ile tanınan şirket, bu kararın mali sıkıntılardan kaynaklanmadığını özellikle vurguladı. Nguyen, yapılan açıklamada, şirketin uzun vadeli hedeflerine odaklanmak amacıyla bu stratejik kararı aldıklarını belirtti. İşten çıkarılan personele kıdem tazminatlarının ödeneceği ve yeni iş arayışlarında destek sağlanacağı da açıklamada yer aldı.

Yeniden yapılanma sürecinde serbest kalacak kaynakların bir bölümü, henüz detayları açıklanmayan yeni bir Axie Infinity projesine aktarılacak. Bunun yanı sıra şirket, Ronin Cüzdanı ve Mavis Marketplace gibi mevcut hizmetlerini geliştirmeyi, Web3 oyun yayıncılığı alanında da büyümeyi hedefliyor.

Sky Mavis'in dijital varlıklarında yaşanan değer kayıpları dikkat çekiyor. DappRadar verilerine göre 2022 yılında 700 doların üzerinde işlem gören Axie Infinity NFT'leri günümüzde 0,33 dolar seviyesine geriledi. Şirketin ana tokenı Axie Infinity ise 2021'deki 164,90 dolarlık zirvesinden 8,07 dolara düştü. Smooth Love Potion tokenında da benzer bir düşüş yaşandı ve değeri 0,39 dolardan 0,0036 dolara indi. Ancak Ronin Blockchain ağının yerel kripto para birimi, 2024'te gösterdiği başarılı performansla Mart ayında 4,45 dolar seviyesini gördü ve şu anda 1,77 dolardan işlem görüyor.

Kripto Para, Blockchain, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Web3 devi Sky Mavis beklenmedik kararını açıkladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13:36 Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani “Karım beni aldatıyor“ demiş Olay iddia: 7 kişiyi öldürüp intihar eden cani "Karım beni aldatıyor" demiş
12:51 İbrahim Tatlıses’ten kötü haber Sevenlerinden dua istedi İbrahim Tatlıses'ten kötü haber! Sevenlerinden dua istedi
12:40 Görüntü Türkiye’den Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi Görüntü Türkiye'den! Yolun ortasında donan at, kaskatı kesildi
11:52 İstanbul’daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu İstanbul'daki aile katliamında 3 kişinin daha cansız bedeni bulundu
10:43 CHP’li Karabat’tan gündem yaratacak iddia: 200 TL’ye tüm kimlik bilgileriniz satılık CHP'li Karabat'tan gündem yaratacak iddia: 200 TL'ye tüm kimlik bilgileriniz satılık
21:10 Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi Beşiktaş taraftarları, maç bitmeden başkan Hasan Arat ve yönetimin istifasını istedi
21:05 Stratonikeia Antik Kenti’nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu Stratonikeia Antik Kenti'nde 2 Bin 250 Yıllık Kanalizasyon Sistemi Bulundu
20:54 İstanbul’daki aile katliamında yeni detaylar Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış İstanbul'daki aile katliamında yeni detaylar! Kız kardeşi ve eşini de ağır yaralamış
20:53 Beşiktaş, Göztepe’ye sahasında 4-2 yenildi Beşiktaş, Göztepe'ye sahasında 4-2 yenildi
20:42 Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor Zeytin Hasadı İçin İşçi Bulunamıyor: Günlük 3 Bin TL Yevmiye Yetmiyor
19:52 Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı Fiyatları görünce cinnet geçiren adam, marketten sürüklenerek atıldı
19:35 Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi Jose Mourinho, Beşiktaş-Göztepe maçının tribünden izledi
19:14 İstanbul’da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti İstanbul'da katliam: 4 kişiyi öldürüp intihar etti
19:10 TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, İstifa ettiği iddialarını yalanladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.11.2024 14:12:46. #1.12#
SON DAKİKA: Web3 devi Sky Mavis beklenmedik kararını açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.