NFT pazar yeri OpenSea düşük komisyonlu yeni platformunu duyurdu - Son Dakika
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Kripto Para

NFT pazar yeri OpenSea düşük komisyonlu yeni platformunu duyurdu

NFT pazar yeri OpenSea düşük komisyonlu yeni platformunu duyurdu

NFT platformu OpenSea, beta sürümünde yayınladığı OS2 platformu ile birlikte SEA token planını duyurdu. Pazar yeri ücretlerini yüzde 0,5'e indiren ve takas ücretlerini sıfırlayan platform, 14 yeni Blockchain ağı desteğiyle büyüyor.

14.02.2025 12:21
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NFT sektörünün öncü platformlarından OpenSea, pandemi döneminin parlayan varlık sınıfı NFT'lere olan ilginin azaldığı bir dönemde köklü bir dönüşüme hazırlanıyor. Şirket, çalışanlarının yarısını işten çıkarma kararı sonrasında geliştirdiği OS2 platformu ve token hamlesiyle, rakibi Blur karşısında kaybettiği pazar payını geri almayı hedefliyor.

OS2 Platformu 14 Yeni Blockchain Ağını Destekleyecek

OpenSea'nin yeni platformu OS2, koleksiyonerler ve profesyoneller için sıfırdan inşa edilmiş bir ürün olarak tasarlandı. Platform, Sony'nin Sonieum'u ve Bored Ape'in Apechain'i gibi Ethereum (ETH) L2'leri ile Berachain gibi yeni lansmanlar dahil olmak üzere 14 Blockchain ağını destekleyecek.

NFT işlem hacimleri 2023'te 9 milyar doların altında kalırken, bu rakam 2022'nin en iyi iki ayının toplamından daha düşük seviyede. Buna rağmen OpenSea, aralık ayında 4 milyon dolarla son yılların en yüksek gelirini elde etti.

OpenSea Foundation, SEA token airdropunun sadece son dönemdeki değil, geçmişteki platform kullanımına göre ağırlıklandırılacağını belirtti. Foundation, uzun vadeli sürdürülebilirliği ve sağlıklı bir topluluk oluşturmayı hedeflediklerini vurguladı.

Kripto Para, Blockchain, Ethereum, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para NFT pazar yeri OpenSea düşük komisyonlu yeni platformunu duyurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: NFT pazar yeri OpenSea düşük komisyonlu yeni platformunu duyurdu - Son Dakika
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