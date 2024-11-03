Mutant Ape NFT skandalında son karar açıklandı - Son Dakika
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Kripto Para

Mutant Ape NFT skandalında son karar açıklandı

Mutant Ape NFT skandalında son karar açıklandı

Aurelien Michel, Mutant Ape Planet NFT skandalında dolandırıcılık yapmakla suçlandı ve yargılandı. Aurelien Michel suçunu kabul ederek, 1,4 milyon dolarlık bir ödeme yapmayı ve 15 bin dolar para cezası ödemeyi kabul etti. Bu anlaşma, Michel'in hapis cezasından kurtulmasını sağladı.

03.11.2024 21:32
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Mutant Ape Yacht Club koleksiyonunun kopyası olan Mutant Ape Planet'in arkasındaki isim, Aurelien Michel, dolandırıcılık suçlamalarını kabul ederek hapis cezası yerine para cezasına çarptırıldı. Michel, 1,4 milyon doları geri ödemeyi kabul etti ve yatırımcılara yaptığı bu büyük ödeme ile cezaevinden kurtuldu.

Fransız Girişimci Michel Bir Ay Hapis Yatıp 1.4 Milyon Dolar Geri Ödemeyi Kabul Etti

Kripto para dünyasını sarsan Mutant Ape Planet olayında son perde kapandı. Koleksiyonun kurucusu Fransız girişimci Aurelien Michel, mahkemede suçunu kabul ederek büyük bir ceza indirimine gitti.

New York'ta görülen davada Yargıç Margo Brodie başkanlığındaki mahkeme, Michel'e beklenenden daha hafif bir ceza verdi. Federal savcıların 37 aylık hapis talebi, Michel'in bir aylık tutukluluğu ve 1,4 milyon dolarlık geri ödeme taahhüdü göz önüne alınarak reddedildi. Karara ek olarak Michel'e 15 bin dolar para cezası verildi.

Ethereum Blockchain ağında 6.797 adet NFT'den oluşan koleksiyon, 2022'nin Ocak ayında piyasaya sürülmüştü. Lansman sırasında 567 Ether toplayan proje, Mutant Ape Yacht Club'ın bir taklidi olarak dikkat çekmişti. Ancak süreç içerisinde koleksiyonun değeri sürekli düştü.

Savunma avukatları Ira Sorkin ve Adam Brody, müvekkillerinin yalnızca dijital sanat satışı yaptığını öne sürerek beraat talep ettiler. Buna karşın Yargıç Brodie, 2,9 milyon dolarlık gelirin NFT sahiplerine bir değer kazandırdığını, fakat bu değerin tam olarak belirlenemediğini vurguladı.

6 Ocak 2023'te tutuklanan Michel, sosyal medyada yaptığı açıklamada projeyi yanlış yönettiğini itiraf etmişti. 15 Kasım 2023'te suçunu kabul eden Michel hakkında savcılık, topluluk için verilen sözlerin tutulmaması ve NFT satışlarındaki vaatlerin gerçekleşmemesi nedeniyle sert ifadeler kullandı. Savcılar durumu "aldatmaca ve hüsranla dolu bir kabus" olarak nitelendirdi.

Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre Michel'in topladığı yaklaşık 3 milyon dolarlık gelir haksız kazanç olarak değerlendirildi.

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Son Dakika Kripto Para Mutant Ape NFT skandalında son karar açıklandı - Son Dakika

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