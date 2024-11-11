NFT pazar yeri OpenSea yenilikçi ödül sistemini tanıttı

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OpenSea CEO'sunun yeni platform versiyonunu duyurmasının ardından, beta aşamasındaki platformun detayları ortaya. NFT yatırımcısı John.weth tarafından paylaşılan ekran görüntüleri, platformun yeni ara yüzünü ve XP tabanlı ödül sistemini gösteriyor.

Pro Yatırımcılar İçin Gelişmiş Platform Özellikleri

OpenSea'nin yeni platformu, kullanıcı deneyimini baştan aşağı yeniliyor. XP sistemi, kullanıcıların platform üzerindeki aktivitelerini ödüllendiriyor. Kullanıcılar, profillerinden öğe listeleyerek veya üst koleksiyonlara teklif vererek XP kazanabilecek.

Platform, sahte likidite oluşturmaya karşı sıkı önlemleri devreye sokuyor. Bu tür girişimlerde bulunan kullanıcıların XP puanları düşürülebilecek veya sıfırlanabilecek. Sadakat programı kapsamında, NFT'lerini yalnızca OpenSea'de listeleyen kullanıcılar ek XP kazanacak.

Yeni tasarım, özellikle ileri düzey yatırımcıları odağına alıyor. Blur tarzı profesyonel özellikleri barındıran platform, OpenSea'nin Nisan 2023'te başlattığı Pro terminal deneyimini de geliştiriyor. Koleksiyonerler için basitleştirilmiş bir ara yüz seçeneği de sunuluyor.

24 saatlik periyotta en çok XP kazanan kullanıcılar, puanlarında ekstra artış yakalayacak. İlk 10'daki kullanıcılar 2,5x, 51-100 arasındakiler ise 1,2x bonus elde edecek.