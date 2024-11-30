NFT dünyasının köklü koleksiyonu CryptoPunks yüzde 47\'lik artışla öne çıktı

Kripto Para

NFT dünyasının prestijli koleksiyonu CryptoPunks, Kasım ayında sergilediği olağanüstü performans ile dikkat çekti. Ay başında 25,35 ETH olan taban fiyat, 25 Kasım'da 37,68 ETH'ye ulaşarak piyasadaki canlanmanın öncüsü haline geldi.

İlk NFT Koleksiyonu Piyasaya Öncülük Ediyor

CryptoPunks koleksiyonu, NFT pazarında dünyasında yüzde 47'lik artışla rakiplerinden pozitif ayrıştı. BAYC, Milady Maker ve Pudgy Penguins koleksiyonları aynı dönemde sırasıyla yüzde 7, yüzde 34 ve yüzde 28 artış kaydetti.

İlk büyük NFT projelerinden biri olarak CryptoPunks, NFT kültürü ve tarihinin sembolü olma özelliğini sürdürüyor.

Kripto para piyasalarındaki olumlu hava NFT sektörünü de etkiledi. CryptoPunks'ın yüksek likiditesi ve güçlü ikincil piyasa varlığı, sermaye rotasyonu döneminde koleksiyonu tercih edilen alternatif yatırım aracı haline getirdi.