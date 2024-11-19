NBA yıldızı NFT davasında uzlaşmaya gitti - Son Dakika
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NBA yıldızı NFT davasında uzlaşmaya gitti

NBA yıldızı NFT davasında uzlaşmaya gitti

NBA yıldızı Shaquille O'Neal, Astrals NFT koleksiyonuyla ilgili yürütülen hukuki süreçte 11 milyon dolarlık bir uzlaşma sağladı. Bu anlaşma, yatırımcıların ünlülerin tanıtımıyla nasıl etkilendiği ve NFT piyasasının güncel dinamikleri hakkında önemli bilgiler içeriyor. O'Neal'ın karıştığı dava ve sonuçları, kripto varlık sektöründe yankı buluyor.

19.11.2024 19:37
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NBA efsanesi Shaquille O'Neal, Astrals NFT projesiyle ilgili toplu dava çerçevesinde 11 milyon dolarlık bir anlaşmaya imza attı. Miami'deki Kaseya Center'da düzenlenen bir NBA maçı sırasında tebliğ edilen dava, O'Neal'ın projenin tanıtımıyla doğrudan ilişkilendirilmesiyle gündeme geldi.

NBA Efsanesinden Milyonlarca Dolarlık NFT Uzlaşması

NBA tarihinin en dominant pivotlarından Shaquille O'Neal, Astrals NFT projesi yatırımcılarıyla yaşadığı hukuki ihtilafı 11 milyon dolar ödemeyi kabul ederek sonlandırdı. Basketbol efsanesi, yatırımcılara tazminat ödemek için oluşturulacak fona bu meblağı aktaracak.

Miami'deki Kaseya Center'da bir NBA karşılaşması sırasında dava tebligatını alan O'Neal, yaklaşık bir yıl süren hukuki mücadelenin ardından uzlaşma yoluna gitti. Federal mahkeme, Ağustos ayında O'Neal'ın NFT'lerin satıcısı konumunda olduğunu teyit etmişti.

Sanat dünyasından Damien Guimoneau'nun imzasını taşıyan Astrals koleksiyonu, 10 bin dijital eserden oluşuyordu. Proje, kullanıcılara NBA yıldızları dahil çeşitli isimlerle etkileşim kurabilecekleri sanal bir platform vadediyordu.

Dava dilekçesinde, O'Neal'ın tanınırlığının yatırımcıları cezbettiği öne sürüldü. Yatırımcılar, eski basketbolcunun projeden sıyrılma girişimlerinin başarısız olduğunu ve NFT'lerin değer kaybı nedeniyle zarara uğradıklarını belirterek Eylül 2023'te hukuki süreç başlattı.

Bu gelişmeler yaşanırken NFT piyasası hareketli günlere geçiş yaptı. NFT'lerin Ekim 2024 döneminde satış hacmi yüzde 18 artışla 356 milyon dolara ulaşırken, işlem sayısı 7,2 milyon adede yükseldi. Son dönemde, özellikle Ethereum, Bitcoin ve Solana Blockchain ağlarındaki işlemlerin artmasıyla piyasa yüzde 94'lük bir yükseliş kaydetti ve haftalık satış hacmi 181 milyon dolara ulaştı.

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Son Dakika Kripto Para NBA yıldızı NFT davasında uzlaşmaya gitti - Son Dakika

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