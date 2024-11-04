Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç - Son Dakika
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Kripto Para

Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç

Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç

Ekim ayında NFT satış hacmi, önceki aya kıyasla yüzde 18 artarak 356 milyon dolara ulaştı ve uzun süredir devam eden düşüş eğilimini tersine çevirdi. Bu toparlanma, Solana gibi platformlarda yer alan koleksiyonların performansıyla desteklendi. Ekim ayındaki bu gelişmeler, NFT pazarının canlılığını ve yatırımcı ilgisini yansıtıyor.

04.11.2024 09:28
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Ekim ayı, NFT pazarında önemli bir dönüm noktası oldu. NFT'lerin aylık satış hacmi, Eylül'deki düşük seviyelerden yüzde 18 artarak 356 milyon dolara ulaştı. Bu artış, yedi ay süren düşüş trendinin sona ermesine işaret ederken NFT'lere olan talebin yeniden canlandığını gösterdi. Solana tabanlı koleksiyonların satışları da bu toparlanmada büyük rol oynadı.

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Dijital sanat ve koleksiyon dünyasının gözde yatırım araçları olan NFT'ler, Ekim ayında beklenmedik bir toparlanma sergiledi. Uzun süredir devam eden düşüş eğilimini tersine çeviren pazar, aylık satış hacminde 356 milyon dolara ulaşarak, Eylül ayına kıyasla yüzde 18'lik bir artış kaydetti.

Yedi aylık gerileme döneminin ardından gelen bu yükseliş, sektörde umutları yeşertti. 2024 Mart ayında ulaşılan 1,6 milyar dolarlık rekor seviyeden sonra sürekli düşüş gösteren pazar, Ekim ayındaki performansıyla dikkat çekti. Son verilere göre Eylül ayında 300 milyon dolar civarında seyreden işlem hacmi, Ekim'de belirgin bir iyileşme gösterdi.

İşlem sayılarında da kayda değer bir artış yaşandı. Eylül ayında 5 milyon olan işlem sayısı, Ekim'de 7,2 milyona yükselerek yüzde 42'lik etkileyici bir büyüme sergiledi. Özellikle ayın ilk haftasında (30 Eylül-6 Ekim) kaydedilen 84 milyon dolarlık hacim, Ağustos'tan bu yana görülen en yüksek haftalık performans olarak kayıtlara geçti.

Son bir aylık dönemde Mythos Chain altyapısını kullanan DMarket koleksiyonu, 33 milyon dolarlık satışla zirvede yer aldı. Immutable platformunda yer alan Guild of Guardians Heroes koleksiyonu ise 13 milyon dolarlık satış hacmiyle ikinci sırada konumlandı. Bitcoin Puppets, Bored Ape Yacht Club ve CryptoPunks gibi köklü koleksiyonlar da önemli satış rakamlarına ulaştı.

Solana ekosistemindeki NFT'ler de dikkat çekici bir başarı yakaladı. DogeZuki, Froganas ve Retardio Cousins gibi koleksiyonların öncülüğünde yaklaşık 25 milyon dolarlık satış gerçekleştirildi. Solana tabanlı NFT'lerin toplam satış hacmi Ekim ayında 67 milyon dolara ulaşarak, aylık toplam NFT hacminin yüzde 19'unu oluşturdu. Bu performans, platformun toplam NFT satış hacmini 6 milyar dolara yaklaştırarak, Solana'yı sektörün önde gelen oyuncularından biri konumuna taşıdı.

Kripto Para, Bitcoin, Solana, NFT, Son Dakika

Son Dakika Kripto Para Düşüşler sona erdi: NFT satışlarında yeni bir başlangıç - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • mürsel sarıteke:
    bu ne be 1 1 Yanıtla
  • V. A.:
    Nft ne? Ne işe yarayacak biri yazssın 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

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