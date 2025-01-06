Oyun devinden metaverse devrimi - Son Dakika
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Oyun devinden metaverse devrimi

Oyun devinden metaverse devrimi

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından sevilerek oynanan PUBG'nin yaratıcısı Brendan Greene, Artemis projesiyle metaverse dünyasına yenilikçi bir yaklaşım sunuyor. NFT kullanımından kaçınarak Blockchain teknolojisine odaklanan Greene, etkileşimli bir dijital evren oluşturmak istiyor.

06.01.2025 14:05
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PUBG'nin yaratıcısı Brendan Greene, yeni projesi Artemis ile oyun dünyasına yeni bir soluk getiriyor. NFT'lere mesafeli duruş sergileyen Greene, Blockchain teknolojisinin potansiyeline odaklanırken, etkileşimli bir metaverse yaratmayı hedefliyor. Artemis projesinin detayları ve Greene'in teknolojiye yaklaşımı, oyun severler için yeni ufuklar açıyor.

Artemis Projesi ile Metaverse'de Yeni Bir Dönem Başlıyor

PUBG'nin arkasındaki isim Brendan Greene, yeni projesi Artemis'in detaylarını açıkladı. Greene, PlayerUnknown Productions çatısı altında geliştirilen projenin, geleneksel metaverse anlayışından farklı bir yaklaşım sunacağını belirtti.

Üç aşamalı bir yapıya sahip olan Artemis'in ilk adımı, gerçekçi bir hayatta kalma deneyimi sunan Prologue ile başlayacak. İkinci aşamada, geniş ölçekli çok oyunculu dünyalara odaklanılacak ve her iki oyun da projenin son aşamasına dahil edilecek. Nihai hedef ise oyuncuların kendi çok oyunculu oyunlarını oluşturup değiştirebilecekleri, "3D internet" olarak tanımlanan bir platform yaratmak.

2019'da PUBG'nin aktif geliştirme ekibinden ayrılarak PUBG Special Projects ve PlayerUnknown Productions'ta çalışmalarına devam eden Greene, son dönemde tartışmalı bir hal alan metaverse kavramına farklı bir bakış açısı getiriyor. Teknoloji dünyasının popüler konularından biri haline gelen metaverse projelerinin çoğunun başarısız olduğuna dikkat çeken Greene, asıl amacının bütünleşik ve etkileşimli bir dijital evren oluşturmak olduğunu vurguladı.

NFT konusuna da değinen Greene, Artemis projesinde NFT kullanmayı düşünmediklerini açıkladı. Öncelikli hedeflerinin eğlenceli oyunlar üretmek olduğunu belirten Greene, Blockchain teknolojisinin projede yer alabileceğini, ancak bunun sadece finansal bir araç olarak değil, kapsamlı dijital kayıt sistemi olarak değerlendirilebileceğini ifade etti.

Kripto Para, Metaverse, NFT, Son Dakika

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