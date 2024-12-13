Soğuk cüzdan kullanıcısı milyonlarca dolarlık Bitcoin ve NFT kaybetti

Kripto Para

X (eski adıyla Twitter) platformunda "Anchor Drops" olarak bilinen bir kripto para yatırımcısı, Ledger Nano S donanım cüzdanından 10 Bitcoin (BTC) ve 1,5 milyon dolar değerinde NFT kaybettiğini bildirdi. Güvenlik uzmanları, kaybın 2022 yılında gerçekleşen bir oltalama (phishing) saldırısından kaynaklandığını ortaya çıkardı. Bu olay, donanım cüzdanı kullanıcılarının bile oltalama saldırılarına karşı sürekli tetikte olması gerektiğini gösteriyor.

Kripto Para Yatırımcısı 10 BTC'si Tek Tıkla Yok Oldu

Phishing saldırısı, 22 Şubat 2022'de tarihinde yaşandı. Ledger şirketi, olayın kendi güvenlik sistemleriyle ilgisi olmadığını vurguladı. Şirket sözcüsü, kullanıcının Ethereum cüzdanında oltalama saldırısına maruz kaldığını ve Bitcoin tarafında da benzer bir kullanıcı hatası olabileceğini ifade etti.

Güvenlik uzmanları, saldırganın kullanıcının kurtarma ifadesini ele geçirmiş olabileceğini belirtti. Bu durum, saldırganın Bitcoin dahil tüm desteklenen Blockchain ağlarındaki varlıklara erişim sağlamasına olanak tanıdı.

Fuzzland'in baş güvenlik araştırmacısı Tony Ke, NFT kayıplarının Ethereum işlemleriyle açıklanabileceğini ancak Bitcoin kaybının teknik detaylarının hala belirsiz olduğunu vurguladı. Güvenlik araştırmacıları, kullanıcıları token onaylarını düzenli olarak kontrol etmeye ve her işlemi dikkatle incelemeye davet ediyor.