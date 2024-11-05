NFT dünyasının öncüsü OpenSea yeniden yapılanmaya gidiyor

Kripto Para

NFT dünyasının bir zamanlar tartışmasız lideri olan OpenSea, rakibi Blur'un pazar payını ele geçirmesinden sonra yeniden yapılanma sürecini hızlandırdı. Ethereum tabanlı NFT'lerin aylık işlem hacimlerinin Ocak ayındaki 868 milyon dolardan Ekim ayında 136 milyon dolara gerilemesi, platformu radikal bir dönüşüm kararına yönlendirdi.

NFT Pazarının Eski Lider OpenSea Radikal Değişime Gidiyor

OpenSea CEO'su Devin Finzer, X (eski adıyla Twitter) platformunda yaptığı açıklamada yeni platformun geliştirilme sürecini aktardı. Finzer, gerçek inovasyon için bazen her şeyi yeniden düşünmek gerektiğini vurguladı.

Platform, geçen yıl personel sayısının yarısını azaltmış ve "OpenSea 2.0" üzerinde çalışmaya odaklanmıştı. Bu süreçte Blur ile yaşanan rekabet, NFT yatırımcılarının daha gelişmiş ticaret araçlarına olan talebini gösterdi.

Yeni platform, temel alım-satım işlevlerinin ötesinde, sofistike ticaret araçları ve token ödül sistemleri sunacak. OpenSea'nin bu hamlesinin, NFT pazarındaki düşüş trendini tersine çevirip çevirmeyeceği şimdiden bir merak konusu oldu.