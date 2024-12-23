ABD'de büyük NFT dolandırıcılık ağı çökertildi - Son Dakika
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Kripto Para

ABD'de büyük NFT dolandırıcılık ağı çökertildi

ABD\'de büyük NFT dolandırıcılık ağı çökertildi

ABD Adalet Bakanlığı, dokuz farklı NFT ve dijital varlık projesinde toplam 22 milyon dolarlık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri iddia edilen iki 23 yaşındaki şüpheliyi Los Angeles'ta gözaltına aldı. Gabriel Hay ve Gavin Mayo isimli şüpheliler, yatırımcılara yanıltıcı bilgiler verdikten sonra projeleri terk etmekle suçlanıyor.

23.12.2024 16:53
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Kripto para dünyasında yeni bir dolandırıcılık vakası daha ortaya çıktı. Vault of Gems NFT projesini "somut bir varlığa sabitlenmiş ilk NFT projesi" olarak tanıtıp yatırımcılardan milyonlarca dolar toplayan şüpheliler, elektronik dolandırıcılık ve taciz suçlamalarıyla karşı karşıya.

NFT Dolandırıcılığında Rekor Operasyon

ABD Adalet Bakanlığı'nın açıklamasına göre şüphelilere elektronik dolandırıcılık komplosuna katılma, elektronik dolandırıcılık ve taciz suçlamaları yöneltildi. İkilinin, NFT ve dijital varlık projelerini destekleyip tanıtarak dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

Savcılık makamı, Hay ve Mayo'nun gerçekleştirmeyi planlamadıkları projeler için yanıltıcı yol haritaları sunduğunu belirtti. Vault of Gems projesinden sonra Faceless, Sinful Souls, Clout Coin, Dirty Dogs, Uncovered, MoonPortal, Squiggles ve Roost Coin projelerinde de benzer yöntemleri kullanıldı.

İddianamede, şüphelilerin kendilerini ifşa etmeye çalışan bir proje yöneticisini ve ailesini tehdit ettiği de yer alıyor. Adalet Bakanlığı Ceza Bölümü Başkanı Başsavcı Yardımcısı Nicole Argentieri, kripto ve dijital varlık dolandırıcılığıyla mücadelede kararlı olduklarını vurguladı.

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Son Dakika Kripto Para ABD'de büyük NFT dolandırıcılık ağı çökertildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: ABD'de büyük NFT dolandırıcılık ağı çökertildi - Son Dakika
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