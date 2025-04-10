OpenSea NFT pazar yerleri için özel düzenleme talep ediyor - Son Dakika
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Kripto Para

OpenSea NFT pazar yerleri için özel düzenleme talep ediyor

OpenSea NFT pazar yerleri için özel düzenleme talep ediyor

Önde gelen merkezi NFT pazar yeri OpenSea, NFT platformlarının federal menkul kıymetler yasaları kapsamında borsa veya broker olarak nitelendirilmemesi gerektiğini SEC'e iletti. Şirketin hukuk ekibi, Kripto Görev Gücü başkanı Komiser Hester Peirce'e gönderdiği mektupta bu talebi vurguladı.

10.04.2025 13:10
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OpenSea'nin bu hamlesi, Trump yönetiminin kripto dostu yaklaşımı sonrasında şekillenen yeni düzenleyici ortamda gerçekleşti. Şubat ayında SEC, OpenSea hakkındaki soruşturmayı sonlandırmıştı. Bu gelişme, sektörde düzenleyici belirsizliğin giderilmesi ve ABD teknoloji şirketlerinin rekabet gücünün korunması açısından önem taşıyor.

NFT Pazar Yerleri Yasal Netlik İstiyor

OpenSea Genel Danışmanı Adele Faure ve Yardımcı Genel Danışman Laura Brookover, Komiser Hester Peirce'e bir mektup sundular. Mektupta NFT platformlarının federal menkul kıymetler yasaları kapsamında borsa veya broker olarak nitelendirilmemesi gerektiği savunuldu.

Bu girişim, eski SEC Başkanı Gary Gensler dönemindeki "uygulama yoluyla düzenleme" politikasına karşı artan tepkilerin bir yansıması olarak değerlendiriliyor. Gensler yönetiminde SEC, Bitcoin hariç tüm kripto paraları kendi yetki alanında görüyordu.

Faure ve Brookover mektuplarında, "İcra Dairesi'nin OpenSea'ya borsa ve broker düzenlemelerini genişletme yönündeki önceki hareketi, Komisyon'un yargı yetkisini genişletmeye daha fazla odaklanmıştı." şeklinde ifade kullandılar.

İkili, broker tanımlamasının OpenSea gibi platformlar için "gereksiz" olduğunu çünkü geleneksel finansal kuruluşlardaki "çıkar çatışması, finansal istikrarsızlık ve suistimal" gibi risklerin kripto dünyasında mevcut olmadığını açıkladılar.

OpenSea, NFT pazar yerlerinin fon veya varlıkları tutmadığını ve akışını kolaylaştırmadığını belirterek sermaye gereksinimlerinin ve finansal kayıt tutmanın ilgisiz olduğunu savundu. Ayrıca işlem yürütmenin değiştirilemez akıllı sözleşmeler tarafından gerçekleştirildiği ve platformun Borsa Yasası'nın "çoklu satıcılar" gereksinimini karşılamadığı da vurgulandı.

Başkan Trump'ın ilk resmi eylemlerinden biri, SEC'e kripto konusundaki pozisyonunu netleştirmesi ve sektörle kılavuz ilkelerin hazırlanması için bir "Kripto Görev Gücü" kurması talimatını vermekti. Pierce'in görev gücü, Jito Labs gibi sektör oyuncularıyla görüşerek stake etme ETF'lerinin onaylanması gibi konuları değerlendiriyor.

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Son Dakika Kripto Para OpenSea NFT pazar yerleri için özel düzenleme talep ediyor - Son Dakika

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