Çin\'in Blockchain mimarı tutuklandı

Kripto Para

Çin'in dijital para birimi projesinin öncüsü olan ve Web3 teknolojilerine olan ilgisiyle tanınan Yao Qian'ın sonu, ülkenin kripto para düzenlemelerindeki sıkı denetimin yeni bir örneği oldu. Blockchain teknolojisi ve DeFi konularında kitap yazacak kadar deneyimli olan Yao'nun, düzenleyici pozisyonunu kullanarak kripto para birimlerini güç-para anlaşmalarında kullandığı ortaya çıktı.

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Çin'in yolsuzlukla mücadele yetkilileri tarafından yapılan bildiride, Yao'nun "disiplin ve yasaları ciddi şekilde ihlal ettiği" ifade edildi. Finans teknolojisi uzmanı olarak kendini yanlış tanıtan Yao'nun, belirli teknoloji hizmeti sağlayıcılarını desteklemek için hiçbir çabadan kaçınmadığı belirlendi.

1970 doğumlu Yao, 2017'de merkez bankasının dijital para birimi araştırma enstitüsünün ilk başkanı olarak görevlendirildi. 2018'de ülkenin menkul kıymetler düzenleyicisine geçiş yapan Yao, Nisan ayında Bitcoin ETF'leri hakkında uyarılar içeren bir makale yayımladı.

Yao'nun 2022'de DAO, DeFi ve NFT teknolojilerini konu alan bir kitap yazması ve Web3 inovasyonunun önemine vurgu yapması, skandalın boyutlarını daha da artırdı. Yetkililer, iddia edilen yasa dışı kazançların büyüklüğünü paylaşmadı.