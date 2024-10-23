NFT devi Magic Eden Blockchain desteğini genişletiyor - Son Dakika
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Kripto Para

NFT devi Magic Eden Blockchain desteğini genişletiyor

NFT devi Magic Eden Blockchain desteğini genişletiyor

Solana tabanlı NFT platformu Magic Eden, Blockchain ağ desteğini genişletmeye devam ediyor. Platform, sekizinci ve dokuzuncu Blockchain ağları olarak BeraChain ve ApeChain'i bünyesine kattı. Şirket sözcüsünün yaptığı açıklamada, yıl sonuna kadar 10 Blockchain hedefine ulaşmak için Ethereum Sanal Makine (EVM) uyumlu Layer 1 ağı Monad'ı platformlarına dahil edeceklerini belirtti.

23.10.2024 11:49
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Magic Eden'ın yeni Blockchain destekleri, platformun çoklu Blockchain stratejisindeki kararlılığını ortaya koyuyor. BeraChain'in özgün Proof-of-Liquidity konsensus mekanizması ve Yuga Labs kökenli ApeChain'in altyapı katmanı özelliği, platformun farklı teknoloji ve toplulukları bir araya getirme vizyonunu güçlendiriyor.

Yeni Blockchain Ağları ile Magic Eden Ekosistemi Genişliyor

Layer 1 Blockchain ağı BeraChain, ekosisteminde BEX, BGT ve HONEY olmak üzere üç temel token içeriyor. Platform, geliştirdiği Proof-of-Liquidity konsensus mekanizmasıyla belirli varlıkların likiditesini zincir üzerinde doğruluyor. BeraChain'in arkasındaki geliştirici ekip, 2024 Nisan ayında Series B finansman turunda 100 milyon dolar toplamayı başardı.

NFT alanında önde gelen isimlerden Yuga Labs tarafından geliştirilen ApeChain, ApeCoin (APE) ekosistemini güçlendirmeyi hedefleyen bir altyapı katmanı olarak öne çıkıyor. ApeCoin (APE), verilere göre son 24 saatte yüzde 15,8 değer kaybederek 1,31 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Magic Eden'ın bu büyüme planı, NFT platformları arasındaki rekabeti yeni bir boyuta taşıyor. Platform, Monad ağının testnet sürecinin tamamlanmasının ardından entegrasyon çalışmalarına başlayacak.

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Son Dakika Kripto Para NFT devi Magic Eden Blockchain desteğini genişletiyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: NFT devi Magic Eden Blockchain desteğini genişletiyor - Son Dakika
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