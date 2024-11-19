Trump\'ın medya şirketi Bakkt ile kripto sektörüne adım atıyor

Kripto Para

Kripto sektörü içindeki etkinliğini artıran Trump, seçim kampanyası sürecinde sektörün önde gelen isimlerinden yüz milyonlarca dolar topladı. Birden fazla NFT serisi ve World Liberty Financial isimli DeFi protokolünü hayata geçiren eski başkan, Blockchain teknolojisini koruma ve destekleme yönündeki taahhütlerini somut adımlarla güçlendiriyor.

Trump Medya Grubunun Kripto Ekosisteminde Stratejik Hamlesi

2018 yılında ICE tarafından kurulan Bakkt, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin (BTC) vadeli işlem platformu olarak faaliyete başladı. Platform, Boston Consulting Group, Galaxy Digital ve Microsoft'un M12 girişim fonu gibi büyük yatırımcılardan önemli miktarda finansman sağladı.

Kripto varlık yönetimindeki stratejisini zamanla değiştiren Bakkt, saklama hizmetleri ve tüketici odaklı ödül puanı operasyonlarına yöneldi. Nisan ayında NYSE'den çıkarılma riskini önlemek için 25'e 1 ters hisse bölünmesi gerçekleştirdi.

Trump'ın olası satın alması, Bakkt için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Şirketin hisseleri (BAKKT), Trump'ın aday gösterilmesinin tetiklediği piyasa rallisiyle geçen hafta yüzde 15 değer kazandı. Pazartesi günü piyasa sonrası işlemlerde ise yüzde 162,37'lik artış kaydetti.