Trump'ın medya şirketi Bakkt ile kripto sektörüne adım atıyor - Son Dakika
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Trump'ın medya şirketi Bakkt ile kripto sektörüne adım atıyor

Trump\'ın medya şirketi Bakkt ile kripto sektörüne adım atıyor

Donald Trump'ın sosyal medya şirketi Truth Social, kripto para platformu Bakkt'ı satın almak için New York Borsası operatörü Intercontinental Exchange (ICE) ile ileri düzey görüşmeleri sürdürüyor. Financial Times'ın konuya yakın iki kaynaktan aldığı bilgiye göre tamamı hisse senedi ile yapılacak anlaşma kapsamında, Trump'ın yüzde 53 hissesine sahip olduğu Trump Media and Technology Group, ICE'nin yüzde 55 hissesine sahip olduğu Bakkt'ı bünyesine katacak.

19.11.2024 12:27
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Kripto sektörü içindeki etkinliğini artıran Trump, seçim kampanyası sürecinde sektörün önde gelen isimlerinden yüz milyonlarca dolar topladı. Birden fazla NFT serisi ve World Liberty Financial isimli DeFi protokolünü hayata geçiren eski başkan, Blockchain teknolojisini koruma ve destekleme yönündeki taahhütlerini somut adımlarla güçlendiriyor.

Trump Medya Grubunun Kripto Ekosisteminde Stratejik Hamlesi

2018 yılında ICE tarafından kurulan Bakkt, kurumsal yatırımcılar için Bitcoin (BTC) vadeli işlem platformu olarak faaliyete başladı. Platform, Boston Consulting Group, Galaxy Digital ve Microsoft'un M12 girişim fonu gibi büyük yatırımcılardan önemli miktarda finansman sağladı.

Kripto varlık yönetimindeki stratejisini zamanla değiştiren Bakkt, saklama hizmetleri ve tüketici odaklı ödül puanı operasyonlarına yöneldi. Nisan ayında NYSE'den çıkarılma riskini önlemek için 25'e 1 ters hisse bölünmesi gerçekleştirdi.

Trump'ın olası satın alması, Bakkt için yeni bir dönemin başlangıcını işaret ediyor. Şirketin hisseleri (BAKKT), Trump'ın aday gösterilmesinin tetiklediği piyasa rallisiyle geçen hafta yüzde 15 değer kazandı. Pazartesi günü piyasa sonrası işlemlerde ise yüzde 162,37'lik artış kaydetti.

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Son Dakika Kripto Para Trump'ın medya şirketi Bakkt ile kripto sektörüne adım atıyor - Son Dakika

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