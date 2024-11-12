NFT devi Blur platformunda işlem ücretleri geri dönüyor - Son Dakika
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Kripto Para

NFT devi Blur platformunda işlem ücretleri geri dönüyor

NFT devi Blur platformunda işlem ücretleri geri dönüyor

NFT piyasasının lider platformu Blur, köklü bir değişim sürecine giriyor. Likit token yatırım fonu Split Capital'in sunduğu yönetişim teklifi, yüzde 0,5 işlem ücreti getirilmesini ve içerik üreticisi telif haklarının kaldırılmasını hedefliyor. Bu radikal değişiklik önerisi, BLUR token fiyatını yüzde 15'in üzerinde yükseltti.

12.11.2024 10:47
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2022'nin sonlarında NFT sektöründe sıfır işlem ücreti politikasıyla dikkat çeken Blur, iş modelinde önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Split Capital'in önerdiği yeni model, platformun gelir yapısını değiştirirken BLUR tokenını kullanım ve yönetişim olarak ikiye ayırmayı planlıyor.

Yeni Dönemde İçerik Üreticisi Telif Haklarını Kaldıracak

Split Capital'in sunduğu yönetişim teklifi, Blur'un mevcut iş modelini tamamen yenilemeyi hedefliyor. NFT pazar yeri şimdiye kadar sıfır işlem ücreti uygularken yüzde 0,5 minimum içerik üreticisi telif hakkı tahsil ediyordu.

Yeni teklife göre içerik üreticisi telif hakları tamamen kaldırılacak ve her işlemden yüzde 0,5 protokol ücreti alınacak. Teklif aynı zamanda piyasa koşullarına göre hızlı kararlar alabilecek bir ücret konseyi kurulmasını da öneriyor.

Token yapısında da önemli değişiklikler planlanıyor. BLUR, protokolün kullanım tokenı olarak kalırken, yeni oluşturulacak veBLUR ise NFT formunda bir yönetişim tokenı olarak hizmet verecek.

Split Capital'in teklifinin duyurulmasının ardından BLUR token fiyatı verilerine göre yaklaşık 0,29 dolara yükseldi.

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