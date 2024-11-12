NFT devi Blur platformunda işlem ücretleri geri dönüyor

Kripto Para

2022'nin sonlarında NFT sektöründe sıfır işlem ücreti politikasıyla dikkat çeken Blur, iş modelinde önemli bir dönüşüme hazırlanıyor. Split Capital'in önerdiği yeni model, platformun gelir yapısını değiştirirken BLUR tokenını kullanım ve yönetişim olarak ikiye ayırmayı planlıyor.

Yeni Dönemde İçerik Üreticisi Telif Haklarını Kaldıracak

Split Capital'in sunduğu yönetişim teklifi, Blur'un mevcut iş modelini tamamen yenilemeyi hedefliyor. NFT pazar yeri şimdiye kadar sıfır işlem ücreti uygularken yüzde 0,5 minimum içerik üreticisi telif hakkı tahsil ediyordu.

Yeni teklife göre içerik üreticisi telif hakları tamamen kaldırılacak ve her işlemden yüzde 0,5 protokol ücreti alınacak. Teklif aynı zamanda piyasa koşullarına göre hızlı kararlar alabilecek bir ücret konseyi kurulmasını da öneriyor.

Token yapısında da önemli değişiklikler planlanıyor. BLUR, protokolün kullanım tokenı olarak kalırken, yeni oluşturulacak veBLUR ise NFT formunda bir yönetişim tokenı olarak hizmet verecek.

Split Capital'in teklifinin duyurulmasının ardından BLUR token fiyatı verilerine göre yaklaşık 0,29 dolara yükseldi.