6. Uluslararası Bahar Konferansları AR/VR Teknolojileri ile Gerçekleştirildi

Ekonomi

6. Uluslararası Bahar Konferansları (SpringConferences), Beyin Takımı (BeTa) İlim Derneği tarafından AR/VR teknolojileri (metaverse) ile gerçekleştirildi.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, etkinlik, BeTa İlim Derneği Bilim Kurulu Kurucu Başkanı Tevfik Dönmez, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası Meclis Başkan Vekili Murat Bayizit ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Abdulhamit Avşar'ın açılış konuşmalarıyla başladı.

Türkçe olarak hazırlanan ve etkinlikte yapay zeka marifetiyle İngilizceye çevrilen video konferansta yaptığı konuşmasına yer verilen Prof. Dr. Avşar, etkinliğin gelecek yıllarda yaşanacak gıda sorununa dikkati çekeceğini ve çalışmanın ana temasının teknolojik tarım (agri-tech) olmasının çok önemli olduğunu belirtti.

Milli "metaverse" projesi MetaKhan platformunda sunulan konferans, 11 ülkede yer alan 21 üniversiteden akademisyenlerin katılımıyla gerçekleşti.

Konferansta 158 bildiri ve 50 metaverse sunumu yapılırken kapanış bildirgesi, SpringConferences 6. Dönem Başkanı Selçuk Bayer ve İstanbul Ticaret Üniversitesi Sanayi Politikaları ve Teknoloji Yönetiminden (Ticaret SAPTEY) Doç. Dr. Sabri Öz tarafından okundu.

Agri-tech temalı konferansta yapılan video sunumlar, yapay zeka kullanılarak aynı jest, mimik, ses ve renkle İngilizceye çevrildi.

Etkinlikte, kısa süre önce gündeme gelen Kahramanmaraşlı balcı Nusret Sapsız'ın videosu da İngilizce yayımlandı. BeTa İlim Derneği İcra Kurulu Üyesi Rıdvan Yılmaz da çalışmanın "metaverse" platformunda bir konferansta yayınlanması dolayısıyla dünyada bir ilk olduğunu kaydetti.

Konferansın açılış ve ilk oturumları tarla tasarımı içinde yapılırken Meta Tarla, El-Cezeri ve Er-Razi salonlarında akademik sunumlar gerçekleştirildi. Tarıma dayalı istihdam, tarımda sürdürülebilirlik, katma değerli üretim ve tarım lojistiği gibi pek çok konu ele alındı.

Kapanış oturumunda ilk üçe giren en iyi çalışmalara NFT tasarım ödülleri verildi ve 7. Dönem SpringConferences Başkanı Ticaret SAPTEY mezunu Dr. Adem Kayar oldu.

Konferansın kapanış bildirgesinde konuşan Doç. Dr. Öz, agri-tech temalı konferansta adına yakışır şekilde üretken yapay zeka başta olmak üzere dijital dönüşüm bileşenlerinin tarım sektörüne sosyal, ekonomik ve çevresel etkilerinin tartışıldığını kaydetti.