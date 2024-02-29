LG ve Meta, XR Teknolojisi İçin İş Birliği Yapacak

Teknoloji

LG ve Meta, teknik güçlerini birleştirmeye karar verdi. Yapılan son açıklamaya göre iki şirket, yeni nesil XR deneyiminin önünü açmak için çalışacak. Meta ile stratejik iş birliğine gittiğini duyuran LG; XR pazarında aktif rol almak istediğini belirtti.

LG ve Meta, XR için birlikte çalışacak

Yeni iş birliği sayesinde LG; Meta'nın XR platformlarından yararlanacak. Şirketin bu aşamada sunacağı projeler belirsiz, ancak TV operasyonlarından gelen içerik ve hizmet uzmanlığını XR teknolojisine yatıracak. Şirketin amacı, Meta teknolojileri ile LG platformları arasında sinerji yaratmak.

Bilmeyenler için XR; 2024 yılında temel büyüme alanlarından biri olarak tanımlandı. Metaverse, artırılmış gerçeklik (AR), sanal gerçeklik (VR) ve karma gerçeklik (MR) gibi teknolojileri kapsayacak şekilde birçok projede yer alacağı belirtildi.

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AR ve VR gözlükleri gibi alanlarda hayatımıza giren XR teknolojisi, etkileşimi mobil ekranlarda mümkün olanın ötesine taşımayı vadediyor. LG CEO'su William Cho, bu alanda yeni "kişisel cihaz" türleri için fırsatları keşfedeceklerini ifade etti.

Ortaklık ile LG, önümüzdeki yıllarda metaverse ve XR pazarlarına yatırım yapmayı planlıyor. Koreli teknoloji devi, sanal alan deneyiminde inovasyonu teşvik etmeyi amaçlıyor.

Geçtiğimiz yıl LG; ev, işletme, mobilite ve sanal alanlar dahil olmak üzere birçok bölgede akıllı ev ve yaşam çözümlerinde lider olmak istediğini açıkladı. Gelecek Vizyonu 2030 isimli plana Meta'yı da dahil etmiş durumda.

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