Son Dakika Lg Haberleri

- 00:11 Son dakika haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü
Son dakika haber: Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- Dün 23:25 Aydın'da kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi
Aydın'ın Çine ilçesinde kamyonete arkadan çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
- Dün 17:01 Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı
Artvin'de saman yüklü tırın devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 28.12.2020 18:03 LG'nin Yeni InstaView buzdolapları CES 2021'de hijyen özelliği ile öne çıkıyor
LG Electronics (LG), gelecek ay sanal olarak gerçekleştirilecek CES'de (Consumer Electronics Show) daha fazla kullanıcı rahatlığı için geliştirilmiş özelliklere ve tasarım yeniliklerine sahip yeni InstaView Door-in-Door buzdolaplarını tanıtacak.
- 24.12.2020 10:01 LG Smart TV'lere "Facebook Watch" uygulaması eklendi
LG Electronics (LG), Facebook Watch'un yayında olduğu tüm ülkelerde 2014-2020 arasında üretilen tüm webOS Smart TV'lerinde Facebook Watch TV uygulama desteğinin başladığını duyurdu.
- 23.12.2020 21:29 WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu
2 milyar yüklenme ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'tan üzücü bir haber geldi. WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu. Hem iOS hem de Android telefon kullanıcıları için destek sayfasını güncelleyen WhatsApp, uygulamanın artık çalışmayacağı telefonları ayrı ayrı açıklamak yerine farklı bir yol izledi.
- 23.12.2020 21:17 LG elektrikli otomobil pazarına giriyor
Güney Kore merkezli elektronik şirketi LG, Kanada merkezli otomotiv parça üreticisi Magna International ile elektrikli otomobil parçaları üretmek için ortak bir girişim kurduklarını duyurdu.
- 23.12.2020 10:19 LG'den çalışanlar için "Ergo" monitörler
LG Electronics (LG), bilgisayar başında yoğun saatler geçiren çalışanlar için yeni LG Ergo monitörleri sunuyor.
- 21.12.2020 11:21 LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarına karşı verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlıyor
LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarının başladığı bugünlerde ister kentte ister kırsal alanda olsun, her türlü yapıya uygun, yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısıtma sunuyor.
- 18.12.2020 10:07 LG WING, Şubat 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak
LG Electronics (LG), geçen aylarda tanıtılan telefonu LG WING'i, Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de satışa sunacak.
- 17.12.2020 13:37 LG'den Ankara'ya yeni bir LG Brand Shop
LG Electronics, bir ay içerisinde Ankara'da ikinci mağazasını hizmete açtı.
- 16.12.2020 10:21 LG A9 ile 2020'den kalanları süpürün
LG Electronics, 2020'nin tüm tozunu, kirini temizleyip, yeni yılı tertemiz evlerinde karşılamak isteyenler için LG A9'u sunuyor.
- 15.12.2020 11:51 LG, UV ışığı ile dezenfektasyon da yapabilen otonom robotları duyurdu
LG Electronics, yoğun temasa maruz kalan alanları dezenfekte etmek için ultraviyole C (UV-C)1 ışığı kullanacak otonom bir robot geliştirdiğini duyurdu.
- 15.12.2020 08:59 Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polisten kaçarken kaza yaptı
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan kişiye cezai işlem uygulandı.
- 14.12.2020 10:01 LG, PH30N taşınabilir projeksiyon cihazıyla yılbaşı için iddialı
LG Electronics'in (LG) yeni PH30N taşınabilir LED projeksiyon cihazı, yılbaşı tatilinde sevilen filmleri ailece izleme imkanı sunuyor.
- 11.12.2020 10:11 LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor
LG Electronics'in (LG) yeni LG ProBeam lazer projektörleri, toplantı odalarının en yeni misafiri olmaya hazırlanıyor.
- 10.12.2020 12:15 LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor
LG Electronics (LG), TrueSteam (Buhar) özellikli bulaşık makineleri ile çatal kaşıktan tabağa, bardağa kadar tüm mutfak eşyalarını tertemiz yapıyor, bakterilerden arındırıyor.
- 10.12.2020 10:15 LG ve ASSA ABLOY'dan saydam OLED otomatik kapı
LG Electronics (LG), saydam OLED otomatik kapıların geliştirilmesi için konutlara ve endüstriyel kullanıma yönelik otomatik kapı üretimi yapan ASSA ABLOY Entrance Systems ile bir mutabakat zaptı imzalıyor.
- 09.12.2020 10:13 LG K Serisi ile sinema salonları ceplere taşınıyor
LG'nin K Serisi telefonlarından "full vision" özellikli geniş ekranlarıyla öne çıkan K41s ve K61, gelişmiş multimedya özellikleriyle sinema salonunu ve oyun konsolunu ceplere taşıyor.
- 08.12.2020 10:17 LG'den oyunseverler için "UItraGear" monitörler
LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear monitörleri, oyunseverler ve profesyonel espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor.
- 07.12.2020 12:09 LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı
LG Electronics (LG), Dualcool klimalar ile kış aylarında da kullanıcılarının yanında oluyor.
- 06.12.2020 15:23 TV'den "evde kal" günlerine özel kampanya
Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan müşterileri için yeni bir kampanya başlattı.
- 04.12.2020 10:11 Fütüristik robotlar hayatı kolaylaştırıyor
LG Güney Kore'de, akıllı hizmet robotlarının hastaneler, restoranlar ve oteller gibi yaşam alanlarında insanlara aktif olarak yardım etmesi yönünde önemli ilerleme kaydediyor.
- 03.12.2020 10:13 LG buhar özellikli çamaşır makineleri bakterileri yok ediyor
LG, buhar özellikli çamaşır makineleriyle üst düzeyde hijyen sağlarken alerji ve solunum problemlerine neden olan alerjenleri yüzde 99,9 yok ediyor.
- 02.12.2020 11:53 LG'den Velvet alana XboomGo PL2 hediye kampanyası
LG Velvet, Turkcell ve Vodafone online mağazalarında, kaliteli müziği kullanıcıların gittiği her yere taşıyan LG XboomGo PL2 Bluetooth Speaker ve telefonu darbelere karşı koruyan kılıf ve kırılmaz camdan oluşan aksesuar paketi hediyesiyle satılıyor.
- 30.11.2020 13:47 DHA YURT BÜLTENİ - 10
İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor İZMİR'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evi yıkılan ve hasar gören kişilerin geçici olarak konaklamaları amacıyla Bayraklı'da kurulan konteyner kentteki kişi sayısı 443'e yükseldi.
- 30.11.2020 13:42 Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada
BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobilin refüjdeki reklam tabelalarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
- 30.11.2020 13:08 Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı Bursa'da kontrolden çıkan aracın refüjdeki tabelalara çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.
- 27.11.2020 12:09 LG'den "organizasyon değişikliği"
LG Electronics (LG), 2021'in zorlayıcı olabilecek koşullarını olumlu bir havaya dönüştürmek amacıyla planladığı bir dizi organizasyonel değişikliği duyurdu.
- 27.11.2020 10:13 LG ProBeam'den iş dünyasına yeni sunum
LG ProBeam Lazer 4K BU50NST ve Full HD BF50NST Projeksiyon cihazları kullanıcılarına 20 bin saate varan ışık kaynağı ömrü sunuyor.
- 26.11.2020 10:19 Ankara'nın En Büyük LG Brand Shop'u açıldı
Küresel salgın döneminde yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdüren LG, Ankara Kentpark Alışveriş Merkezi'nde, Ankara'nın en büyük LG Brand Shop'unu açtı.
- 25.11.2020 11:04 LG'den 2 bin TL'ye varan indirimlerle NatureFresh özellikli buzdolabı
LG, pandemi dönemi nedeniyle toplu alışveriş yapan, buzdolaplarını uzun süre tüketecekleri yiyeceklerle doldurmak ancak aynı zamanda da bu yiyecekleri ilk günkü tazeliğinde saklamak isteyen tüketiciler için NatureFresh özellikli InstaView buzdolaplarını sunuyor.
- 24.11.2020 13:07 Metro Türkiye'den 30'uncu yıla özel büyük hediye kampanyası
Metro Türkiye, 30'uncu kuruluş yıl dönümüne özel olarak müşterilerine BMW 320İ First Edition Sport Line 2020 model otomobil ve birçok hediye kazanma şansı sunduğu bir çekiliş kampanyası başlattı.
- 21.11.2020 19:00 Motosiklet, otomobile çarptı... O anlar kamerada
Motosiklet, otomobile çarptı.
- 20.11.2020 10:29 LG'den "ERGO" monitörler
LG Electronics (LG), kullanıcılara ergonomik tasarıma sahip "ERGO" monitörler sunuyor.
- 19.11.2020 12:03 LG OLED TV ve Xbox Series X, yeni nesil oyun deneyimi sunuyor
LG, Microsoft'un Türkiye'de de satışa sunulan yeni Xbox Series X oyun konsolu için TV ortağı olduğunu duyurdu.
- 17.11.2020 09:53 LG XBOOMGo'yu deneyimleyecek "test grubu" belli oldu
LG Electronics'in (LG) test grubunda yer alıp LG XBOOMGo taşınabilir bluetooth hoparlörü deneyimleyecek 20 kişi belirlendi.
- 13.11.2020 10:59 Kovid-19 döneminde tüketici elektroniğine ilgi arttı
LG Türkiye Pazarlama Müdürü Erkan Terzi, Kovid-19 döneminde evde geçirilen sürenin arttığını ve ürünler hakkında daha fazla araştırma yapılabildiğini belirterek, "Bu durum tüketici elektroniği alanındaki markalara satış noktasında pozitif olarak bir dönüş sağladı.
- 13.11.2020 10:57 Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor
Son dakika ekonomi haberi: Annelerin en iyisini bildiği gerçeğinden yola çıkan LG, tavsiyeleri ile yol gösteren annelere, LG Buharlı Çamaşır Makinesi kazanma şansı sunarak teşekkür ediyor.
- 13.11.2020 09:39 LG Electronics Türkiye'ye yeni CFO
LG Electronics Türkiye'nin yeni stratejileri doğrultusunda, şirketin yeni Mali İşler Direktörü (CFO) Lee Haewon oldu.
- 12.11.2020 10:57 LG'den UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör
LG, oyun keyfinin yanı sıra, rahatını da düşünenler için LG UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör'ü sunuyor.
- 10.11.2020 11:53 LG Türkiye'den öğrencilere kırtasiye yardımı
LG Türkiye, 2018-2019 öğretim yılı itibarıyla kardeş okul ilan ettiği Kocaeli Dilovası'nda bulunan Köseler İlkokulu'nun yanı sıra, bölgedeki üç farklı ilkokulda okuyan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan setlerle destekte bulundu.
- 10.11.2020 10:01 LG'den Aeroscience teknolojisine sahip kablosuz dikey süpürge
LG Electronics (LG), Aeroscience teknolojisine sahip, yeni kablosuz dikey süpürgesi A9 ile ev temizliğinde yardımcı olmayı amaçlıyor.
- 09.11.2020 12:19 Blackpills, Türkiye'de ilk kez TV'de
Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, dizisever müşterileri için yeni bir içerik sunuyor.
- 09.11.2020 10:41 LG VE NET-A-PORTER'dan sürdürülebilir giyim koleksiyonu
LG Electronics (LG), yıllarca kullanılabilecek şekilde sınırlı sayıda tasarlanmış, yüksek kaliteli, doğal malzemelerden üretilmiş, çevreye duyarlı bir giyim koleksiyonu sunmak için önde gelen online lüks moda perakendecisi NET-A-PORTER ile el ele veriyor.
- 05.11.2020 17:23 Netflix kimin? Netflix tarihçesi nedir? Netflix desteklenen donanımlar nelerdir?
29 Ağustos 1997 tarihinde kurulan Netflix kimin? Netflix tarihçesi nedir? Netflix desteklenen donanımlar nelerdir?
- 05.11.2020 11:07 LG'den üçüncü çeyrekte rekor ciro ve faaliyet karı
LG Electronics Inc.'in (LG) açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, konsolide gelir 14,24 milyar dolar, faaliyet karı da 807,13 milyon dolar oldu.
- 03.11.2020 21:48 Motosiklet, servisten inen kadına çarptıktan sonra devrildi: 1'i ağır 3 yaralı
Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde motosiklet, işçi servisinden inen kadına çarpması sonucu devrildi.
- 03.11.2020 01:30 TEM OTOYOLU'NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; BİRİ BEBEK, 3 YARALI
TEM OTOYOLU'NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; BİRİ BEBEK, 3 YARALI Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.
- 31.10.2020 12:55 LG ürünleri ile hayatı renklendiriyor
LG üstün teknolojisi ve dizaynı ile tüketicilerin hayatlarını renklendiren ürünler sunuyor.