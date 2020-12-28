Son Dakika Lg Haberleri

00:11 Son dakika haberleri: Aydın'da trafik kazası: 1 ölü Son dakika haber: Aydın'ın Çine ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

17:01 Artvin'de saman yüklü tır devrildi: 1 yaralı Artvin'de saman yüklü tırın devrildiği trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

18:03 LG'nin Yeni InstaView buzdolapları CES 2021'de hijyen özelliği ile öne çıkıyor LG Electronics (LG), gelecek ay sanal olarak gerçekleştirilecek CES'de (Consumer Electronics Show) daha fazla kullanıcı rahatlığı için geliştirilmiş özelliklere ve tasarım yeniliklerine sahip yeni InstaView Door-in-Door buzdolaplarını tanıtacak.

10:01 LG Smart TV'lere "Facebook Watch" uygulaması eklendi LG Electronics (LG), Facebook Watch'un yayında olduğu tüm ülkelerde 2014-2020 arasında üretilen tüm webOS Smart TV'lerinde Facebook Watch TV uygulama desteğinin başladığını duyurdu.

21:29 WhatsApp bu telefonlarda çalışmayacak! Liste belli oldu 2 milyar yüklenme ile dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından birisi olan WhatsApp'tan üzücü bir haber geldi. WhatsApp'ın çalışmayacağı telefonlar belli oldu. Hem iOS hem de Android telefon kullanıcıları için destek sayfasını güncelleyen WhatsApp, uygulamanın artık çalışmayacağı telefonları ayrı ayrı açıklamak yerine farklı bir yol izledi.

21:17 LG elektrikli otomobil pazarına giriyor Güney Kore merkezli elektronik şirketi LG, Kanada merkezli otomotiv parça üreticisi Magna International ile elektrikli otomobil parçaları üretmek için ortak bir girişim kurduklarını duyurdu.

10:19 LG'den çalışanlar için "Ergo" monitörler LG Electronics (LG), bilgisayar başında yoğun saatler geçiren çalışanlar için yeni LG Ergo monitörleri sunuyor.

11:21 LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarına karşı verimli ve düşük maliyetli ısınma sağlıyor LG Therma V ısı pompası, kış soğuklarının başladığı bugünlerde ister kentte ister kırsal alanda olsun, her türlü yapıya uygun, yüksek verimli, düşük maliyetli ve çevre dostu ısıtma sunuyor.

10:07 LG WING, Şubat 2021'de Türkiye'de satışa sunulacak LG Electronics (LG), geçen aylarda tanıtılan telefonu LG WING'i, Şubat 2021 itibarıyla Türkiye'de satışa sunacak.

10:21 LG A9 ile 2020'den kalanları süpürün LG Electronics, 2020'nin tüm tozunu, kirini temizleyip, yeni yılı tertemiz evlerinde karşılamak isteyenler için LG A9'u sunuyor.

11:51 LG, UV ışığı ile dezenfektasyon da yapabilen otonom robotları duyurdu LG Electronics, yoğun temasa maruz kalan alanları dezenfekte etmek için ultraviyole C (UV-C)1 ışığı kullanacak otonom bir robot geliştirdiğini duyurdu.

08:59 Tekirdağ'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kişi, polisten kaçarken kaza yaptı Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal edip polisten kaçarken kaza yapan kişiye cezai işlem uygulandı.

10:01 LG, PH30N taşınabilir projeksiyon cihazıyla yılbaşı için iddialı LG Electronics'in (LG) yeni PH30N taşınabilir LED projeksiyon cihazı, yılbaşı tatilinde sevilen filmleri ailece izleme imkanı sunuyor.

10:11 LG ProBeam lazer projektörleri, toplantıların yeni misafiri olmaya hazırlanıyor LG Electronics'in (LG) yeni LG ProBeam lazer projektörleri, toplantı odalarının en yeni misafiri olmaya hazırlanıyor.

12:15 LG bulaşık makineleri buhar teknolojisi ile hijyen sağlıyor LG Electronics (LG), TrueSteam (Buhar) özellikli bulaşık makineleri ile çatal kaşıktan tabağa, bardağa kadar tüm mutfak eşyalarını tertemiz yapıyor, bakterilerden arındırıyor.

10:15 LG ve ASSA ABLOY'dan saydam OLED otomatik kapı LG Electronics (LG), saydam OLED otomatik kapıların geliştirilmesi için konutlara ve endüstriyel kullanıma yönelik otomatik kapı üretimi yapan ASSA ABLOY Entrance Systems ile bir mutabakat zaptı imzalıyor.

10:13 LG K Serisi ile sinema salonları ceplere taşınıyor LG'nin K Serisi telefonlarından "full vision" özellikli geniş ekranlarıyla öne çıkan K41s ve K61, gelişmiş multimedya özellikleriyle sinema salonunu ve oyun konsolunu ceplere taşıyor.

10:17 LG'den oyunseverler için "UItraGear" monitörler LG Electronics'in (LG) yeni LG UItraGear monitörleri, oyunseverler ve profesyonel espor oyuncuları tarafından tercih ediliyor.

12:09 LG Dualcool ile kış soğuğunda klima kullanma imkanı LG Electronics (LG), Dualcool klimalar ile kış aylarında da kullanıcılarının yanında oluyor.

15:23 TV'den "evde kal" günlerine özel kampanya Vodafone TV, pandemi tedbirleri nedeniyle evlerinde kalan müşterileri için yeni bir kampanya başlattı.

10:11 Fütüristik robotlar hayatı kolaylaştırıyor LG Güney Kore'de, akıllı hizmet robotlarının hastaneler, restoranlar ve oteller gibi yaşam alanlarında insanlara aktif olarak yardım etmesi yönünde önemli ilerleme kaydediyor.

10:13 LG buhar özellikli çamaşır makineleri bakterileri yok ediyor LG, buhar özellikli çamaşır makineleriyle üst düzeyde hijyen sağlarken alerji ve solunum problemlerine neden olan alerjenleri yüzde 99,9 yok ediyor.

11:53 LG'den Velvet alana XboomGo PL2 hediye kampanyası LG Velvet, Turkcell ve Vodafone online mağazalarında, kaliteli müziği kullanıcıların gittiği her yere taşıyan LG XboomGo PL2 Bluetooth Speaker ve telefonu darbelere karşı koruyan kılıf ve kırılmaz camdan oluşan aksesuar paketi hediyesiyle satılıyor.

13:47 DHA YURT BÜLTENİ - 10 İzmir'de konteyner kente yerleşenlerin sayısı artıyor İZMİR'de 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından evi yıkılan ve hasar gören kişilerin geçici olarak konaklamaları amacıyla Bayraklı'da kurulan konteyner kentteki kişi sayısı 443'e yükseldi.

13:42 Otomobilin tabelalara çarptığı anlar kamerada BURSA'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir otomobilin refüjdeki reklam tabelalarına çarptığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

13:08 Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı Direksiyon hakimiyetini kaybetti, refüjdeki tabelalara böyle çarptı Bursa'da kontrolden çıkan aracın refüjdeki tabelalara çarpması saniye saniye kameralara yansıdı.

12:09 LG'den "organizasyon değişikliği" LG Electronics (LG), 2021'in zorlayıcı olabilecek koşullarını olumlu bir havaya dönüştürmek amacıyla planladığı bir dizi organizasyonel değişikliği duyurdu.

10:13 LG ProBeam'den iş dünyasına yeni sunum LG ProBeam Lazer 4K BU50NST ve Full HD BF50NST Projeksiyon cihazları kullanıcılarına 20 bin saate varan ışık kaynağı ömrü sunuyor.

10:19 Ankara'nın En Büyük LG Brand Shop'u açıldı Küresel salgın döneminde yaptığı yatırımları hız kesmeden sürdüren LG, Ankara Kentpark Alışveriş Merkezi'nde, Ankara'nın en büyük LG Brand Shop'unu açtı.

11:04 LG'den 2 bin TL'ye varan indirimlerle NatureFresh özellikli buzdolabı LG, pandemi dönemi nedeniyle toplu alışveriş yapan, buzdolaplarını uzun süre tüketecekleri yiyeceklerle doldurmak ancak aynı zamanda da bu yiyecekleri ilk günkü tazeliğinde saklamak isteyen tüketiciler için NatureFresh özellikli InstaView buzdolaplarını sunuyor.

13:07 Metro Türkiye'den 30'uncu yıla özel büyük hediye kampanyası Metro Türkiye, 30'uncu kuruluş yıl dönümüne özel olarak müşterilerine BMW 320İ First Edition Sport Line 2020 model otomobil ve birçok hediye kazanma şansı sunduğu bir çekiliş kampanyası başlattı.

10:29 LG'den "ERGO" monitörler LG Electronics (LG), kullanıcılara ergonomik tasarıma sahip "ERGO" monitörler sunuyor.

09:53 LG XBOOMGo'yu deneyimleyecek "test grubu" belli oldu LG Electronics'in (LG) test grubunda yer alıp LG XBOOMGo taşınabilir bluetooth hoparlörü deneyimleyecek 20 kişi belirlendi.

10:59 Kovid-19 döneminde tüketici elektroniğine ilgi arttı LG Türkiye Pazarlama Müdürü Erkan Terzi, Kovid-19 döneminde evde geçirilen sürenin arttığını ve ürünler hakkında daha fazla araştırma yapılabildiğini belirterek, "Bu durum tüketici elektroniği alanındaki markalara satış noktasında pozitif olarak bir dönüş sağladı.

10:57 Son dakika haberi: LG, buharlı çamaşır makinesi kazanma şansı sunuyor Son dakika ekonomi haberi: Annelerin en iyisini bildiği gerçeğinden yola çıkan LG, tavsiyeleri ile yol gösteren annelere, LG Buharlı Çamaşır Makinesi kazanma şansı sunarak teşekkür ediyor.

09:39 LG Electronics Türkiye'ye yeni CFO LG Electronics Türkiye'nin yeni stratejileri doğrultusunda, şirketin yeni Mali İşler Direktörü (CFO) Lee Haewon oldu.

10:57 LG'den UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör LG, oyun keyfinin yanı sıra, rahatını da düşünenler için LG UltraGear 27GN880 Nano IPS Ergo Monitör'ü sunuyor.

11:53 LG Türkiye'den öğrencilere kırtasiye yardımı LG Türkiye, 2018-2019 öğretim yılı itibarıyla kardeş okul ilan ettiği Kocaeli Dilovası'nda bulunan Köseler İlkokulu'nun yanı sıra, bölgedeki üç farklı ilkokulda okuyan öğrencilere okul çantası ve kırtasiye malzemelerinden oluşan setlerle destekte bulundu.

10:01 LG'den Aeroscience teknolojisine sahip kablosuz dikey süpürge LG Electronics (LG), Aeroscience teknolojisine sahip, yeni kablosuz dikey süpürgesi A9 ile ev temizliğinde yardımcı olmayı amaçlıyor.

12:19 Blackpills, Türkiye'de ilk kez TV'de Vodafone'un dijital TV servisi Vodafone TV, dizisever müşterileri için yeni bir içerik sunuyor.

10:41 LG VE NET-A-PORTER'dan sürdürülebilir giyim koleksiyonu LG Electronics (LG), yıllarca kullanılabilecek şekilde sınırlı sayıda tasarlanmış, yüksek kaliteli, doğal malzemelerden üretilmiş, çevreye duyarlı bir giyim koleksiyonu sunmak için önde gelen online lüks moda perakendecisi NET-A-PORTER ile el ele veriyor.

11:07 LG'den üçüncü çeyrekte rekor ciro ve faaliyet karı LG Electronics Inc.'in (LG) açıkladığı üçüncü çeyrek finansal sonuçlarına göre, konsolide gelir 14,24 milyar dolar, faaliyet karı da 807,13 milyon dolar oldu.

01:30 TEM OTOYOLU'NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; BİRİ BEBEK, 3 YARALI TEM OTOYOLU'NDA İKİ OTOMOBİL ÇARPIŞTI; BİRİ BEBEK, 3 YARALI Haber-Kamera: Uğur Samet AVCI / İSTANBUL DHA Silivri'de TEM Otoyolu'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında biri bebek 3 kişi yaralandı.