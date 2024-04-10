En son Ekim 2022'de yeni iPad çıkaran Apple'ın son birkaç aydır yeni iPad modelleri üzerinde çalıştığı iddiaları ortada dolaşıyor. İki yılın ardından ürün gamını yenilemesi beklenen şirketin yeni iPad Pro modellerinde OLED ekrana yer vererek önemli bir yenilik sunacağı bekleniyordu. Son olarak bununla ilgili önemli bir gelişme yaşandı. Buna göre geri sayımın başladığını söyleyebiliriz.
OLED ekranlı iPad Pro, iPadOS 17.5 Beta sürümünde ortaya çıktı!
Apple'ın yaklaşmakta olan yeni iPad ve iPad Pro modellerinde ilk kez OLED ekran teknolojisini kullanacağına dair söylentiler vardı. Ancak bu iddialara karşı çıkan görüşler de mevcuttu. Son gelişmelere göre iPadOS 17.5 Beta güncellemesinde bulunan kod satırları, OLED ekran söylentilerini güçlendirdi.
Son güncellemenin kaynak kodlarında yeni iPad Pro'nun seleflerinden farklı, daha gelişmiş bir ekran teknolojisine sahip olacağı belirtiliyor. Bu ekran teknolojisi ise tahmin edebileceğiniz üzere OLED panel. Kod satırlarında standart iPad ile ilgili bir bilgi ne yazık ki mevcut değil.
Yeni iPad modelleri için can sıkan gelişme!
Kod satırlarına göre yeni iPad Pro için dört farklı seçenek sunulması bekleniyor. Bu modellerin farklılaşmasının ise ekran boyutları (11 inç ve 12.9 inç) ve bağlantı türleri (Wi-Fi ve Hücresel) açısından olacağı söyleniyor.
Daha önce sızan bilgilere göre yeni iPad Pro modelleri için ekran üretimi konusunda iki büyük firma devreye giriyor. 12,9 inç boyutundaki ekranların üretimi LG tarafından yapılacakken, 11 inç boyutundaki ekranlar ise hem Samsung hem de LG tarafından üretilecek.
Apple'ın yeni iPad modellerini ne zaman tanıtacağına dair resmi bir tarih açıklanmadı. Ancak önümüzde çok da uzun bir süre kalmadığı iddia ediliyor.
Son Dakika › Teknoloji › Apple'ın yeni iPad Pro modelleri OLED ekranla geliyor - Son Dakika
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