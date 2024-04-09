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Geçen sene eylül ayında tanıttığı Watch Series 9 ile sunduğu özelliklerle dikkat çeken Apple, bu yılsa Watch Series 10'u tanıtacak. Yeni akıllı saatler ile ilgili şimdiye kadar birçok bilgi sızdı. Son olarak beklentileri artıran bir iddia daha ortaya çıktı.

Apple Watch Series 10, LTPO-TFT ekran ile gelecek

Apple Watch Series 9 ve Watch Ultra 2, LTPO OLED ekranla piyasaya sürülmüştü. Son iddiaya göre Watch Series 10 ekranı ise LTPO-TFT panele sahip olacak. Aktarılan bilgilere göre bu ekranı LG Display ve JDI üretecek.

LTPO-TFT ekranlar, LTPO OLED'e kıyasla daha az güç harcamasıyla biliniyor. Bu bağlamda Apple Watch Series 10'un daha uzun pil ömrü sunacağı söyleniyor. Diğer iddialara göreyse yeni akıllı saatler, önemli bir tasarım değişikliğiyle gelecek. Buna göre daha ince olacakları söyleniyor. Bu bağlamda önceki modellere ait kayışların yeni modellere uymayacağını söyleyebiliriz.

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Kullanıcılara fikir vermesi açısından Watch Series 9 özellikleri şu şekilde;

Ekran: 1,9 inç – LTPO OLED, 484 x 396 piksel çözünürlük, 2000 nit parlaklık

İşlemci: Apple S9

GPU: PowerVR

Batarya: 308 mAh

Kullanım Süresi: 18 saat (düşük güç modunda 36 saat)

İşletim Sistemi: Apple watchOS 10

Bluetooth: 5.3

Kalınlık: 10,7 mm

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Apple Watch Series 10'dan beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.