LG, yapay zeka aracı robotunu tanıttı

Küresel teknoloji şirketi LG, ev işlerine yardımcı olmak ve akıllı ev deneyimini geliştirmek için tasarlanmış yeni yapay zeka aracı robotunu tanıttı. Bu tanıtımla birlikte telefondan beyaz eşyaya, bilgisayardan televizyona kadar geniş bir ürün yelpazesine sahip olan LG, yapay zeka alanına da girdi.

LG 'nin yapay zeka aracı, tonla özelliğe sahip

LG'nin yeni aracı, yapay zeka ve çok modlu teknolojilerle donatılmış, hareket etmesine, öğrenmesine, kavramasına ve karmaşık konuşmalar yapmasına olanak tanıyan sevimli bir otonom robot olarak tanımlanıyor.

LG Electronics Ev Aletleri ve Hava Çözümleri Şirketi Başkanı Lyu Jae-cheol'a göre, yapay zeka aracının amacı, LG'nin evde daha keyifli bir yaşam için akıllı çözümler sunmak. Mottosu da "müşterileri ev işlerinden kurtarmaya yardımcı olmak".

Yapay zeka aracı, ev ortamında bağımsız gezinmeyi sağlayan kendine özgü "iki ayaklı" bir tekerlek tasarımına sahip. Hareket kabiliyetinin ötesinde LG, robotun yalnızca kullanıcılarla sohbet etmekle kalmayıp aynı zamanda hareket yoluyla duyguları da ifade edebildiğini belirterek iletişim yeteneklerini vurguluyor. Çok modlu yapay zeka, ses ve görüntü tanımayı doğal dil işleme ile entegre ederek robotun bağlamı ve niyeti anlamasını sağlıyor.

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Hareketli bir akıllı ev merkezi olarak işlev gören yapay zeka aracı, çeşitli akıllı ev aletleri ve IoT cihazlarıyla bağlantı kuruyor ve bunları kontrol ediyor. Qualcomm Technologies ile işbirliği yapan LG, yapay zeka aracını Qualcomm Robotics RB5 Platformu ile donatarak yüz ve kullanıcı tanıma gibi güçlü cihaz içi özellikler sağlıyor.

Robot ayrıca bir kamera, hoparlör sistemi ve sıcaklık, nem ve iç mekan hava kalitesi dahil olmak üzere gerçek zamanlı çevresel verileri toplamak için sensörlerle donatılmış.

LG, yapay zeka aracının evcil hayvan monitörü ve güvenlik görevlisi de dahil olmak üzere birden fazla role hizmet edeceğini öngörüyor. Kullanıcılara uzaktan evcil hayvanlarını izleme ve bakım becerisi sağlayabilir, olağandışı bir aktivite tespit edildiğinde uyarılar gönderebilir.

Robot, evde otonom olarak devriye gezebilir ve ev sahiplerini evde olmadıklarında açık bırakılan pencereler veya ışıklar konusunda bilgilendirebilir. Ayrıca, yapay zeka aracı kullanıcıları döndüklerinde ön kapıda karşılıyor, ses ve yüz ifadeleri aracılığıyla duygularını analiz ediyor ve ruh hallerine uygun müzik veya içerik uyarlıyor.

Microsoft ve OpenAI için yolun sonu mu?

LG, AI Agent'ı Las Vegas'taki Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) sergileyecek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.