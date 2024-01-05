Teknoloji dünyasının her sene merakla beklediği Consumer Electronics Show ya da kısa adıyla CES, birçok yeni ürüne ev sahipliği yapan büyük bir fuar. Bu nedenle teknoloji severler tarafından yakından takip ediliyor. Peki CES 2024 fuarında neler tanıtılacak? İşte tüm bilinenler…

CES 2024 fuarında neler tanıtılacak?

9-12 Ocak tarihlerinde gerçekleşecek CES 2024 fuarı, akıllı telefon üreticilerinden yarı iletken devlerine, dizüstü bilgisayar üreticilerinden televizyon markalarına ve araç firmalarından yapay zeka geliştiricilerine kadar pek çok alandan teknoloji şirketine yer sağlayacak. Firma sayısı oldukça yüksek. Zira sadece Türkiye'den 50 şirket, dünyadan ise 1.200'den fazla şirketi göreceğiz. O halde lafı çok uzatmadan CES 2024 fuarında tanıtılması beklenen ürünlere geçelim.

NVIDIA

Ekran kartı pazarının önde gelen üreticilerinden NVIDIA, CES 2024'te boy gösterecek. Şirket, yeni GeForce RTX 40 Super, RTX 4070 ve RTX 4080 Super ailesini tanıtacak. Performansları ile büyüleyecek ekran kartları, oyuncuların gözdesi olacak.

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NVIDIA'nın ekran kartı bir yana yeni yapay zeka teknolojileri için çeşitli iş ortakları ile birlikte önemli duyurular da yapması bekleniyor. Bu noktada beklentiler bir hayli yüksek.

AMD

NVIDIA'nın en büyük rakibi AMD de boş durmayacak. Öyle ki şirket, yeni işlemci ve ekran kartını tanıtacak. Şimdilik bunlarla ilgili bir teknik özellik bilgisi mevcut değil. Öte taraftan AMD'nin yapay zeka ve otomobil alanında da dikkat çeken duyurular yapması bekleniyor.

Asus

Tayvan merkezli üretici, oyuncular için Republic of Gamers (ROG) serisini yeni modeller ile genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda CES 2024 fuarında Asus'un ROG 2024 serisini tanıtması bekleniyor. Bu modellerin Intel 14. Nesil işlemcilerden güç alması kuvvetle muhtemel. Öte taraftan markanın Zenbook serisine de yeni modeller ekleyeceği tahmin ediliyor.

Asus, yeni dizüstü bilgisayarları bir yana ROG Phone 8 serisini de tanıtacak. Oyuncular için geliştirilen akıllı telefonların 144 Hz yenileme hızı ile desteklenen ekrana sahip olması ve Qualcomm tarafından üretilen Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alması bekleniyor.

LG

Monitör pazarının önde gelen üreticilerinden LG, yapay zeka destekli ev ürünleri ile oyuncu monitörü odaklı yeni ürünler duyuracak. Bununla beraber araç içi yeni ekran teknolojisi de tanıtılacak.

Samsung

Güney Koreli elektronik ürün üreticisi Samsung ise yeni akıllı televizyon serisini tanıtacak. Ayrıca bununla kalmayıp, oyuncular ve içerik üreticileri için Odyssey, Viewfinity ve Smart Monitor monitörler duyurabilir. Teknoloji devinin ocak ayının sonlarına doğru akıllı telefon serisi Galaxy S24'ü tanıtması bekleniyor. Bu doğrultuda amiral gemisi bu modeller ile ilgili ufak tefek bilgiler paylaşılabilir.

Mercedes-Benz

Mercedes-Benz de CES 2024'e katılacak şirketlerden birisi. Almanya merkezli araç üreticisinin tam elektrikli G-Serisi için bir prototip göstermesi bekleniyor. Bununla beraber yapay zeka tarafında da heyecan verici gelişmeler yaşanacak.

Şirket, MBUX Sanal Asistanı için önemli yenilikler duyuracak. Bu yenilikler arasında Unity'nin yüksek çözünürlüklü oyun motoru grafiklerinin desteğiyle "Hey Mercedes" komutuyla başlatılabilen sesli asistanın görsel bir boyuta taşınması da bulunuyor. Sanal asistan, kullanıcılara daha gelişmiş bir sürüş deneyimi sunacak.

KIA ve Hyundai

Son yıllarda çevre dostu olmalarıyla öne çıkan elektrikli araçlar, Türkiye ile birlikte birçok ülkede bir hayli yaygınlaştı. Bu doğrultuda markalar, kataloglarını genişletmeye devam ediyor. KIA ve Hyundai de CES 2024'te yeni elektrikli araçlarını tanıtacak.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? CES 2024 fuarından beklentileriniz neler? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.