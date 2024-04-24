LG, Abu Dabi'de Son Teknoloji Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika
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Teknoloji

LG, Abu Dabi'de Son Teknoloji Ürünlerini Sergiledi

LG, Abu Dabi\'de Son Teknoloji Ürünlerini Sergiledi

LG, Abu Dabi'de düzenlenen LG Showcase MEA 2024 etkinliğinde son teknoloji ürünlerini sergiledi. Etkinliğe 500'den fazla davetli katılırken, ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan da ürünleri deneyimleme fırsatı buldu. Etkinlikte LG'nin yeni televizyonları, ses sistemleri, projektörü, oyun monitörleri ve akıllı ev sistemleri gibi birçok ürün tanıtıldı.

24.04.2024 19:10
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LG, Abu Dabi'de düzenlenen LG Showcase MEA 2024 etkinliğinde son teknoloji ürünlerini sergiledi. Etkinliğe 500'den fazla davetlinin yanı sıra ShiftDelete.Net kurucusu Hakkı Alkan da katılarak ürünleri bizzat deneyimleme fırsatı buldu.

LG Showcase MEA 2024 etkinliğinde tüm yeni teknolojileri deneyimledik!

Etkinlikte öne çıkan ürünler arasında dünyanın ilk Zero Connect teknolojisine sahip televizyonu olan LG SIGNATURE OLED M de vardı. 97 inç boyutundaki bu televizyon 120 Hz'de kablosuz olarak 4K video ve ses aktarımı sağlayabiliyor.

https://shiftdelete.net/arcelik-10120-imp-impression-neo-inceleme

Ayrıca LG, yeni ?9 Gen6 işlemci ve geliştirilmiş WebOS platformu ile gelen yeni nesil OLED televizyonlarını da bu etkinlikte tanıttı. Ses sistemleri alanında ise güçlü bas ve yüksek ses kalitesi sunan yeni XBOOM hoparlör serisini gördük.

XBOOM XL9T ve XL5S modellerinin aynı zamanda dinamik piksel aydınlatma efektleriyle görsel bir şölen sunduğunu da belirtelim. LG'nin yeni taşınabilir projektörü CineBeam Q de şık tasarımı ve 4K çözünürlüğü ile dikkatleri çekti.

LG, Abu Dabi'de Son Teknoloji Ürünlerini Sergiledi

Bu kompakt projektör yeni akış özellikleriyle evde veya dış mekanda sinema deneyimi yaşatıyor. Oyun tutkunları için ise LG UltraGear OLED monitör serisi tanıtıldı. Burada dünyanın ilk VESA sertifikalı Çift Modlu oyun monitörü 32GS95UE modelini de gördük. Ayrıca LG burada üretkenlik ve eğlence için tasarlanan LG MyView Akıllı Monitör'ü de sergiledi.

Ticari çözümler alanında da iddialı ürünler bu etkinlikte kendine yer buldu. Dikkatleri ise en çok Mikro LED teknolojisi ile yüksek görüntü kalitesi sunan 4K çözünürlüklü LG MAGNIT (LSAL006) çekti. Ek olarak, perakende sektörü için OLED şeffaf ekranlarını deneyimledik.

Ev aletleri alanında ise kişiselleştirilebilir LED panelleriyle mutfaklara renk katan MoodUP buzdolabı, InstaView fırın, QuadWash bulaşık makinesi ve WashTower Kompakt çamaşır makinesi gibi diğer ev aletleri de tanıtıldı. ThinQ teknolojisiyle gelen akıllı ev sistemleri de etkinlikte öne çıkanlar arasındaydı. Zira bu sistemler ev aletlerini ve diğer cihazları birbirine bağlayarak kullanıcıların hayatını kolaylaştırıyor.

Kaynak: Shiftdelete

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Son Dakika Teknoloji LG, Abu Dabi'de Son Teknoloji Ürünlerini Sergiledi - Son Dakika

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