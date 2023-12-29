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LG, yapay zeka destekli robotunu piyasaya sürüyor - Son Dakika
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LG, yapay zeka destekli robotunu piyasaya sürüyor

LG, evinizin güvenliğini sağlayabilen, evcil hayvanınızla ilgilenebilen ve daha birçok işlevi yerine getirebilen yapay zeka destekli bir robotu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Robot, hava durumu bilgisi verme, ilaç hatırlatma gibi görevleri yerine getirebiliyor. Ayrıca evdeki hareketleri izleyerek güvenlik görevlisi gibi çalışabiliyor.

LG, yapay zeka destekli robotunu piyasaya sürüyor
29.12.2023 - 12:28,  Güncelleme: 13:17
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Daha çok televizyon veya monitör gibi ürünleriyle tanıdığımız LG markası, şirin mi şirin bir yapay zeka destekli robotu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Küçük ama işlevli olan bu robot, evinizin güvenliğini sağlayabilecek, evcil hayvanınızla ilgilenebilecek ve daha bir sürü şey yapacak. İşte detaylar…

LG, robot hakkında CES 2024'te daha fazla bilgi verecek

LG, evinizde serbestçe dolaşabilen kompakt, iki ayaklı bir robot satmaya başlayacak. Las Vegas'taki CES 2024'te görücüye çıkacak olan yapay zeka destekli robot, uzaktayken klimayı açık bıraktığınızı bildirmekten, işteyken evcil hayvanınızı izlemeye kadar çok çeşitli yeteneklere sahip.

LG, yapay zeka destekli robotunu piyasaya sürüyor

Alexa veya Apple HomePod gibi sabit akıllı ev yardımcıları gibi, LG'nin robotu da size hava durumunu bildirebilir ve ilaçlarınızı zamanında almanızı hatırlatabilir. Robot, yapay zeka programını çalıştıran donanım ve yazılımın bir karışımını içeren Qualcomm'un Robotics RB5 platformu tarafından destekleniyor. Bunlardan bazıları yüz ve ses tanıma, etrafındaki duyguları işleme ve konuşmaya katılma yeteneğidir.

LG, robotun sizi kapınızda karşılayabileceğini, duygularınızı analiz edebileceğini ve iyi ruh halinizi artırmak veya uyumanızı sağlamak için müzik çalabileceğini açıkladı. Robotun ön yüzünde ayrıca bir kamera, bir hoparlör ve ona gezinme, konuşma ve dinleme yeteneği veren çeşitli sensörler bulunuyor. Aynı zamanda iç mekan hava kalitesini ve sıcaklığını da ölçebiliyor. Ancak gerçekten bir akıllı ev sistemine bağlanıp termostatınızı kontrol edip edemeyeceği belli değil.

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Bu robot serbestçe hareket edebildiğinden, onu siz yokken evcil hayvanlarınıza bakacak ve "olağandışı bir aktivite tespit edilirse" akıllı telefonunuza bildirim gönderecek şekilde programlayabilirsiniz. Robot, aynı izleme araçlarını kullanarak mobil bir "güvenlik görevlisi" görevi görebilir ve siz uzaktayken evde bir hareket olması durumunda size bildirim gönderebilir.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.

Kaynak: Shiftdelete
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