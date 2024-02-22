Ekran teknolojisi sektöründeki artan rekabet, Samsung ve LG firmalarını bir araya getirdi. LCD ekran pazarını şimdiden domine eden Çinli şirketler, daha maliyetli OLED teknolojisine sahip ekranlar için de önemli bir tehdit oluşturuyor.
Televizyon ve cep telefonu ekranlarında kullanılan bu teknoloji, emsallerine göre çok daha göz alıcı renkler sunuyor. Ayrıca siyah renkler de ışıktan arındırılıp çok daha gerçekçi bir hal alıyor. İşte detaylar…
Samsung ile LG, Çinlilere karşı!
Pandemi sonrası elektronik aletlere olan talebin düşmesiyle birlikte Çin'deki bazı ekran üretim fabrikalarını kapatan Samsung ve LG, uygun fiyatlı LCD ekranlardaki hakimiyeti Çinli firmalara kaptırmış durumda.
OLED ekranlar için de iddialı olan ülke, devlet desteğiyle birlikte büyük bir atılım içinde. Bizzat Çin hükümeti tarafından desteklenen BOE Technology, Chengdu şehrinde tam 9 milyar dolara mal olacak özel bir ekran üretim tesisi kurmak için kolları sıvadı.
Samsung, 2 nanometre çip için kolları sıvadı!
Sektörün otoritelerinden Park Chong-hoon ise bir zamanlar Samsung ve LG gibi Koreli firmaların Japon rakiplerini saf dışı bıraktığı gibi, bu sefer de Çinli şirketlerin Korelileri alt edeceğini iddia etti. Buradaki önemli faktörün, Çin hükümetinin devasa ekonomik gücü ve bu güç sayesinde ülkede şirketleri yaptığı büyük maddi destek olduğu söyleniyor. Ayrıca ülkedeki kullanıcı talebi de 1.4 milyarı aşan nüfustan dolayı oldukça yüksek.
Ancak Çin'in son dönemdeki ekonomik gerilemesi ve oldukça yaşlanan nüfusu, bu olumlu gidişatın ne kadar sürdürülebileceği konusunda büyük soru işaretleri yaratıyor. Günün sonunda, bu rekabetin kullanıcıların yararına olup olmayacağını ise önümüzdeki zamanda göreceğiz.
Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Samsung ve LG'nin uyguladığı strateji doğru mu? Yanıtlarınızı aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle kolayca paylaşabilirsiniz. Görüşleriniz bizim için değerli.
Son Dakika › Teknoloji › Samsung ve LG, Çinli Şirketlere Karşı Birleşiyor - Son Dakika
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