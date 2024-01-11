LG, "Gelecek Vizyonu 2030" için yol haritasını belirledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, LG, kalıcı pazar ve tedarik zinciri belirsizlikleri gibi zorlukların üstesinden gelmeyi ve kazanma ruhuna sahip, yüksek performanslı, sonuç odaklı bir organizasyon kurarak büyümeyi hızlandırmayı hedeflediğini duyurdu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen LG Üst Yöneticisi (CEO) William Cho, 2023'ün yeniliklere yön verdikleri bir yıl olduğunu belirterek, "2024'ü de bu değişiklikleri gerçekten hızlandıracağımız bir yıl yapacağız. Gelecek Vizyonu 2030, pazara ve müşterilerimize verdiğimiz bir söz ve şirket olarak bu sözü yerine getirmek için çaba göstereceğiz." ifadelerini kullandı.

LG, yeni kurulan yurt dışı satış ve pazarlama şirketinin her bölge ve pazarın kendine özgü özelliklerini dikkate alarak özel stratejiler uyguladığına ve uluslararası iştiraklerinin yeteneklerinin güçlendirilmesinde ve büyümesinde önemli bir rol oynadığına dikkati çekti.

Geçen yıl Cho tarafından açıklanan Gelecek Vizyonu 2030, LG'nin ev, ticari, mobilite ve sanal dahil olmak üzere çeşitli alanlarda müşteri deneyimini birbirine bağlayıp genişletebilecek Akıllı Yaşam Çözüm Şirketi'ne dönüşmeye yönelik uzun vadeli hedefi olarak özetleniyor.

LG, bu yıl rekabet gücünü artırmak için AR-GE ve diğer kritik alanlara 8 milyar dolar ayırarak yatırım düzeyini iki katından fazla artıracak.

Şirket, yüksek büyüme gösteren ve yüksek kar getiren ana faaliyetlerde 2024'te daha büyük yatırımlar planlıyor. Bunlar arasında araç bileşenleri, HVAC, yerleşik cihazlar ve dijital tabelalar gibi B2B işlerinin yanı sıra webOS platform işi de yer alıyor.

LG, elektrikli araç (EV) şarjı ve robot teknolojisi gibi yeni iş alanlarına yatırım yapmaya devam edecek. Şirket, portföyünü niteliksel iş büyümesi için dönüştürmek üzere 2030'a kadar 40 milyar dolardan fazla yatırım yapmayı planladığını duyurmuştu.

Ayrıca LG, bu yıldan itibaren şirket içi büyüme motorlarını güçlendirmek için tasarlanan stratejileri benimsemenin yanı sıra birleşme, satın alma ve ortaklıklar gibi inorganik büyüme fırsatlarını aktif olarak arayacak.

Yapay zeka ve karma gerçeklik (MR) gibi müşteriye değer katan, oyunun kurallarını değiştiren teknoloji alanlarına vurgu yapılacak. Platform tabanlı hizmet işleri, B2B işi ve yeni işlerin ana büyüme motoru olduğu LG, "Üçlü Yedi" hedefine ulaşmayı hedefliyor.

Geçen yıl pazar talebindeki düşüşe rağmen şirket, B2B işindeki büyüme sayesinde önemli performans sergiledi. Son beş yılda, LG'nin B2B işlerinin bileşik yıllık büyüme oranı kolaylıkla çift haneli rakamları aşarak genel satışların ortalama yıllık büyüme oranı yüzde 8 civarına ulaştı.

Otomotiv Bileşenleri Çözümleri Şirketi de aynı şekilde LG için önemli bir iş kolu haline geldi ve şirket, 10'uncu yılında yıllık 8 milyar dolar satış yaptı.

Elektrikli araçlara küresel geçişin, Otomotiv Bileşenleri Çözümleri Şirketi'nin temel uzmanlık alanlarından biri olan yüksek değerli EV parçalarına olan talebi artırması bekleniyor.