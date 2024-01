Nvidia, GeForce Now için G-SYNC ve G-SYNC Pulsar Desteği Sunuyor

Nvidia, önemli teknolojilerinden birini daha GeForce Now abonelerine sunuyor. Bulut oyun hizmetleri gün geçtikçe popüler hale geliyor. Bunlar arasında önemli bir yere sahip olan GeForce Now, oyunculara önemli bir destek sundu. Nvidia'nın 2013 yılında geliştirdiği G-SYNC ve G-SYNC Pulsar desteği GeForce Now için de geldi. Peki ama nedir bu G-SYNC ve G-SYNC Pulsar teknolojisi nedir ve GeForce Now için neden önemli?

GeForce Now için Nvidia G-SYNC ve G-SYNC Pulsar desteği geldi!

Nvidia, GeForce Now bulut oyun platformuna yatırım yapmaya devam ediyor. Buna göre Nvidia, G-SYNC desteği GeForce Now kullanııcılarına sundu. Bu teknolojiyi kullanmanız için birinci şart ise G-SYNC desteği sunan bir ekrana sahip olmak. Nvidia, G-SYNC ve Pulsar desteği ile bulut oyunda karşılaşılan akıcılık ve takılma sorunlarının da önüne geçecek.

Bundan on yıl önce karşımıza çıkan G-SYNC, Nvidia tarafından ekran kartları ile monitörler arasında yaşanan yenileme hızı senkronizasyonunu sağlamak için geliştirdi. Nvidia, bu anlamda CES 2024'te G-SYNC Pulsar teknolojisini de tanıttı. Pulsar ise senkronizasyonun yanında VRR oyun monitörleri için önemli özelliklere sahip.

Bildiğiniz gibi VRR yani değişken yenileme hızına sahip monitörler, son yıllarda hayatımıza girmeye başladı. İşte Nvidia, Pulsar ile bu değişken yenileme hızına da anlık uyum sağlıyor. Böylece GeForce Now hizmeti akışkan, senkronize ve anlık ekran yenileme hızına da uyumlu hale geliyor.

ASUS'un katlanab

GeForce Now oyuncuları hizmet ilk ortaya çıktığında özellikle takılma ve ekran gecikme sorunlarıyla boğuştu. Bugün bu sorunlar server sayısının artmasıyla aşılsa da hala devam ediyor. Bunun temel sebebi ise GeForce bulut oyun hizmetinde G-SYNC desteğinin olmaması.

Nvidia, bu yeni G-SYNC ve Pulsar desteği ile bulut oyun deneyimi ile bilgisayarda oyun oynama arasındaki farkın da kapanacağı görüşünde. Marka CES 2024'te yaptığı duyuruda G-SYNC Pulsar desteği sunan Alienware, AOC, ASUS, Dough, IO Data, LG, Philips, Thermaltake ve ViewSonic işbirliğinde 24 yeni modeli de açıkladı.

Nvidia G-SYNC desteği sunan yeni modeller arasında dünyanın ilk 240Hz 4K OLED oyun monitörlerinden Alienware AW3225QF, dünyanın ilk ultra geniş DQHD 240Hz OLED oyun monitörlerinden olan Philips Evnia 49M2C8900 ve LG'nin 2024 yeni 144Hz OLED ve kablosuz TV serisi de yer alıyor.

G-SYNC Pulsar teknolojisi ile oyuncular akıcı değişken yenileme veya Ultra Düşük Hareket Bulanıklığı arasına bir seçim yapması da gerekmiyor. Pulsar, oyuncunun anlık ihtiyacına göre bu seçeneklerin en iyi özellikleri sunan bir yapıda.

İşte Nvidia G-SYNC ve G-SYNC Pulsar desteği sunan 24 yeni modelin listesi: ,