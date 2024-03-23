Apple Watch için microLED ekran planları iptal edildi

Teknoloji

Apple'ın bir süredir Watch serisi akıllı saatlerine microLED ekran yerleştirmek istediği biliniyor. Daha önce ortaya çıkan raporlar şirketin, bu projeyi iptal edebileceğini öne sürmüştü. Yeni bir şirket içi açıklama ise microLED Apple Watch'ın resmen iptal edildiğini ortaya koydu.

Apple Watch için microLED hayali kısa sürdü

Ortaya çıkan son rapora göre Apple, yeni Watch modelleri için microLED ekran geliştirme girişimini iptal etti. Söylentilere göre Apple, Watch X gibi üst düzey akıllı saat modellerinde microLED ekran teknolojisini kullanmak istiyordu. Ancak Apple, projeyi gerçeğe dönüştürmeyi hem karmaşık hem de pahalı buldu.

microLED çabalarından vazgeçen Apple, öngörülebilir bir geleceğe kadar Samsung ve LG gibi tedarikçilere bağımlı kalacak. Şirketin kendi bünyesinde microLED çalışmaları yapması aslında oldukça mantıklıydı. OLED'e kıyasla daha yüksek parlaklık, gelişmiş kontrast ve daha uzun kullanım ömrü vadediyor.

131312312

Bu da şirketin yeni nesil Apple Watch modelleri oluşturmasına olanak tanıyacaktı. Ancak geliştirme zorlukları, Apple'ı programı durdurmaya ve iş ortaklarıyla çalışmaya devam etmeye zorladı. Şirketin bir süre boyunca daha Watch modellerinde OLED ekranlar kullanması olası görünüyor.

microLED ekranlar, daha yüksek parlaklık, daha iyi renk doğruluğu ve daha düşük enerji tüketimi gibi avantajlarıyla dikkat çekiyor. Apple'ın bu teknolojiye geçiş yapması, Apple Watch'un ekran kalitesini önemli ölçüde artırabilir ve akıllı saat pazarında rekabet avantajı sağlayabilir.

Apple'ın microLED ekran planlarının iptal edilmesi ve Watch'un geleceği konusunda piyasa ve tüketici tepkileri merak konusu.

Apple Watch'un geleceği hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıda paylaşabilirsiniz.