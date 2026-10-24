Suudi Arabistan, Mekke ve Medine'ye yönelik 2 balistik füzeyi engelledi

Suudi Arabistan, Yemen'deki Husi milislerinin Mekke'i Mükerreme ve Medine-i Münevrre bölgelerine ateşlediği 2 balistik füzenin engellendiğini, parçaların Wadi al-Maghmas, Cidde, Taif ve Rabigh'e isabet ettiğini açıkladı.

Suudi Arabistan Sivil Savunma Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husiler'in Mekke-i Mükerreme ve Medine-i Münevvere bölgelerine 2 balistik füze ateşlediği bildirildi. Füzelerin önlendiği, enkaz parçalarının Wadi al-Maghmas, Cidde, Taif ve Rabigh şehirlerine düştüğü aktarıldı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Saree ise yaptığı açıklamada, Mekke ve Medine'ye saldırı düzenledikleri yönündeki açıklamayı reddetti. Saree, saldırıların sadece petrol tesislerini ve askeri üsleri hedef aldığını savundu.