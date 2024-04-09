LG, mobil patentlerini Oppo\'ya sattı

LG birkaç yıl önce akıllı telefon endüstrisindeki faaliyetlerini sonlandırdı. Ancak şirket, mobil alandaki patentlerinden gelir elde etmenin yollarını arıyor. Bu kapsamda LG, Oppo ile yeni bir anlaşma imzalayarak mobil patentlerini Çinli üreticiye devretti.
LG, telefon patentlerini Oppo'ya sattı
LG bir zamanlar modüler tasarım ve döner ekran gibi yenilikçi özelliklere sahip cihazlarıyla ön plana çıkıyordu. Ancak Apple, Samsung ve Xiaomi gibi markaların rekabetine dayanamadı. Bu alanda yaptığı yeniliklere rağmen ayakta kalamadı. 2021 yılında ise zarar eden mobil bölümünü kapattığını duyurdu.
Ancak LG, mobil araştırma ve geliştirmeye yaptığı yatırımlardan elde ettiği parayı geride bırakmak istemiyor. Şirketin elinde bulundurduğu patent portföyü, artık telefon üretmiyor olsa bile kazanç sağlamaya devam ediyor.
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LG, ilk olarak 2022 yılında Apple ile büyük bir patent anlaşmasını imzalamıştı. Şimdi ise LG'nin Oppo'ya video ve ses çözümleriyle ilgili 48 temel patenti sattığı bildirildi. Anlaşmanın tutarı belirsiz olsa da, LG'nin ABD pazarındaki çözümlerini içeriyor.
Oppo, kendi patent portföyüne sahip olsa da, bir süredir küresel genişlemesini etkileyen dava sorunlarıyla karşılaştı. LG ile yapılan yeni anlaşma ise Oppo'ya önemli sayıda patent sağlıyor. Şirket, çeşitli standartlara dayalı teknolojilere tam erişim elde edebilecek.
Öte yandan LG, daha çok ekran çözümlerine odaklanmış durumda. Bazı ekran üretim fabrikalarını kapatan Samsung ve LG, uygun fiyatlı LCD ekranlardaki hakimiyeti Çinli firmalara kaptırmış durumda.
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