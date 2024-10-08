Dev oyun şirketinden metaverse hamlesi: Dev oyunlar birlikte çalışabilecek

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Epic Games CEO'su Tim Sweeney, Unreal Engine 6 ile metaverse'te devrim yaratacak yeni bir dijital varlık pazarı oluşturmayı hedefliyor. Fortnite, Minecraft ve Roblox gibi büyük oyunların birlikte çalışabilirliği üzerine planlar yapılıyor. Epic Games, bu vizyonun oyun ekonomilerinin daha sürdürülebilir ve oyuncular için daha değerli hale gelmesini sağlayacağına inanıyor.

Oyun Dünyasında Metaverse Devrimi: Unreal Engine 6 ile Sınırlar Kalkıyor

Dev oyun şirketi Epic Games'in kurucusu ve CEO'su Tim Sweeney, oyun endüstrisini kökten değiştirecek yeni bir vizyonu gözler önüne serdi. Sweeney yaptığı son açıklamada Fortnite ve Unreal Engine'in geleceğine dair heyecan verici planlarını paylaştı.

Oyun dünyasının önde gelen isimlerinden Sweeney, Web3 teknolojilerini kullanarak oyunlar arası bağımsız bir dijital varlık pazarı oluşturma fikrini ortaya attı. Bu yenilikçi yaklaşım, oyuncuların farklı oyunlarda edindikleri dijital öğeleri daha geniş bir ekosistemde kullanabilmelerini sağlayacak.

Sweeney, "Oyuncular, uzun vadeli keyif aldıkları oyunlarda dijital öğelere daha fazla yatırım yapıyorlar." diyerek, Fortnite ve Grand Theft Auto Online gibi başarılı örnekleri işaret etti. Sweeney, asıl hedefin ise bu modeli tüm oyun ekosistemine yaymak olduğunu açıkladı.

Epic Games'in iddialı projesi, Unreal Engine 6'nın geliştirilmesiyle hayata geçirilecek. Oyun motorlarının genellikle 7-10 yıllık bir pazar ömrü olduğu düşünüldüğünde, yeni sürümün 2030 öncesinde piyasaya sürülmesi beklenmiyor.

Epic Games Başkan Yardımcısı Saxs Persson, şirketin vizyonunu, "Roblox, Minecraft ve Fortnite arasında akış sağlayacak birleşik bir yol kullanmamız için hiçbir engel yok. Bu, oyuncuları bir arada tutar ve en iyi ekosistem kazanır." sözleriyle açıkladı.

Bu devrim niteliğindeki proje, oyun endüstrisinin son dönemde yaşadığı zorluklara da bir yanıt niteliğinde. Geçtiğimiz iki yıl içinde sektör, COVID-19 sonrası normalleşme sürecinde ciddi iş kayıplarıyla karşı karşıya kaldı. Epic Games bile 2023 Eylül ayında 830 çalışanını işten çıkarmak zorunda kalmıştı.

Epic Games, geleceği dijital varlıkların ticarileştirilmesinde görüyor. Bu vizyon, farklı oyun motorları ve platformlar arasında birlikte çalışabilirlik sağlamayı hedefliyor. Minecraft'ın Java tabanlı yapısı ve Roblox'un özel motoru gibi farklılıklara rağmen, Unreal Engine 6'nın bu entegrasyonu mümkün kılması bekleniyor.