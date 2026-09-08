Samsun\'da 30 sosyal bilgiler öğretmeni metaverse ile dijital içerik üretmeyi öğrenecek

Samsun'da "Sosyal Bilgiler Öğretiminde Metaverse Destekli İçerik Üretimi" projesinin açılış programı gerçekleştirildi.

TÜBİTAK 4005 Yenilikçi Eğitim Uygulamaları Destekleme Programı kapsamında yürütülen Türkiye'nin farklı illerinden 30 sosyal bilgiler öğretmeninin katıldığı proje, 7-12 Eylül tarihleri arasında 6 gün boyunca devam edecek. Program çerçevesinde öğretmenlere metaverse platformları, avatar ve üç boyutlu nesne tasarımı ile blok kodlama konularında eğitim verilecek. Öğretmenlerin edindikleri teknik becerileri 5E öğretim modeli doğrultusunda öğretim tasarımına dönüştürmeleri hedefleniyor. Proje sonunda katılımcıların kendi sınıflarında doğrudan kullanabilecekleri özgün dijital öğretim materyalleri üretmeleri amaçlanıyor.

"Teknolojiyi pedagojik tasarımla birleştirmeyi hedefliyoruz"

Projenin yürütücülüğünü Atakum Bilim ve Sanat Merkezi'nden Dr. Kerim Cüce üstleniyor. Bilim Samsun'daki açılış programında konuşan Cüce, Sosyal Bilgiler dersinin doğası gereği zaman ve mekan kavramları üzerine kurulu olduğunu belirtti. Metaverse teknolojilerinin öğrencilere anlatılan dönemi ve coğrafyayı deneyimleme imkanı sunduğunu ifade eden Cüce, projenin teknolojiyi tek başına bir amaç olarak görmediğini, teknolojiyi güçlü bir pedagojik tasarımla birleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Üniversite-MEB iş birliğine vurgu

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alper Kesten de, üniversite ve Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle yürütülen projelerin, akademik alandaki kuramsal bilgiler ile sınıf uygulamaları arasındaki mesafeyi azaltan somut örnekler sunduğunu ifade etti.

Programa, Samsun İl Milli Eğitim Müdür Yardımcıları Mehmet İrfan Yetik ve Fatih Boyracı, Atakum İlçe Milli Eğitim Müdürü Yüksel Aydın, şube müdürleri, kurum müdürleri ve çeşitli üniversitelerden akademisyenler katıldı.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ortaklığında, TÜBİTAK desteğiyle yürütülen proje kapsamında öğretmenlerin hem teknolojik hem de pedagojik becerilerini geliştirmeleri hedefleniyor.