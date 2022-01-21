JTI Türkiye, "Top Employers Institute" tarafından "Türkiye'nin en iyi ikinci işvereni" seçildi

JTI Türkiye, çalışanlarına sunduğu olanaklar nedeniyle, Top Employers Institute tarafından "Türkiye'nin en iyi ikinci işvereni" seçildi.

Şirket açıklamasına göre, bağımsız araştırma kuruluşu "Top Employers Institute" tarafından her yıl gerçekleştirilen uluslararası araştırma, dünya genelinde çalışanlarına mükemmel koşullar sunan, şirketin tüm seviyelerinde çalışanları yetiştirip geliştiren ve yetenekli çalışanları bünyesine katmak adına istihdam uygulamalarını sürekli en iyi hale getirmek için çaba harcayan lider işverenleri belirledi. Değerlendirme kapsamında sıkı bir araştırma sürecinden geçen şirketlerin, sertifikasyon için gerekli standartları yerine getirip getirmediği belirlendi.

JTI Türkiye 8'inci senesinde İş ve İnsan Stratejisi, Liderlik, Organizasyon ve Değişim, Dijital İnsan Kaynakları, Çalışma Ortamı, Yetenek Kazanımı, Öğrenme, Çalışanların Sağlığı ve Esenliği ile Çeşitlilik ve Kapsayıcılık gibi toplam 20 kriterin 14'ünde yüzde 100, diğerlerinde yüzde 100'e yakın başarı sağladı. JTI Türkiye tüm kriterler toplamında yüzde 98,38 ile referans grup ortalamasını yüzde 13 geçmiş oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen JTI Türkiye İnsan ve Kültür Direktörü Sanlı Güler, JTI'ın kuruluşundan bu yana çalışanlarını faaliyetlerinin merkezine yerleştiren bir şirket olduğunu belirterek, Top Employers Institute tarafından 8 yıldır bu ödüle layık görülmenin çok önemli olduğunu ifade etti.

Kendi iyi uygulamalarını her sene daha da yükseğe taşıyarak kendi rekorlarını kırmayı hedeflediklerini aktaran Güler, şunları kaydetti:

"Bu sene yine 20 kriterde yüzde yüze yakın başarıya ulaşmış olmak ve Türkiye'nin en iyi ikinci işvereni olarak seçilmiş olmak ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Yeni yetenekleri çekmek, Liderlik ve İnsan Stratejisi, Dijitalleşme ve İş Ortamı ile Öğrenme ve Gelişim yüzde 100 başarı sağladığımız ana başlıklar. Çalışanlarımıza fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri çalışma ortamları yaratmak, pandemi döneminde bile eğitimlerini aksatmadan hem işlerine hem de kişisel gelişimlerine yatırım yapmalarını sağlamak, şirket içindeki yetenekleri en adil şekilde değerlendirmek, çalışanlarımızın sadece fiziksel değil, ruhsal iyiliklerine de katkı sağlamak gibi pek çok alanda kendimizi durmadan yeniliyoruz. Top Employers Institute tarafından en iyi işveren seçilmenin yanı sıra çalışanlarımızın bize olan güveni ve memnuniyeti daha iyisini başarmak için itici bir güç oluşturuyor"

JTI global ve faaliyet gösterdiği bölgelerde de listenin en üstünde

JTI, global olarak da Top Employers Institute tarafından 11 şirkete verilen "Global En İyi İşveren" sertifikasına üst üste 8'inci yıl layık görüldü. JTI, global sertifikanın yanı sıra, faaliyet gösterdiği 6 bölgenin tamamında ( Kuzey Amerika, Latin Amerika, Avrupa, Asya Pasifik, Orta Doğu ve Afrika) 3 yıl üst üste sertifika aldı. Ödül listesine iki ülke daha ekleyen şirket dünya çapında 66 ülkede "En İyi İşverenler" arasında yer alıyor.

Top Employers Institute Üst Yöneticisi (CEO) David Plink, JTI'ın seçkin "Global En İyi İşverenler" arasında yerini korumasından çok memnun olduklarını belirterek, "Çalışanlara yönelik uygulamalarda dünya lideri olmaktan ve dünya genelinde tüm çalışanlarının esenliğini sürekli iyileştirmeye yönelik çabalarından gurur duymaları lazım. Eşitliğe önem veren global bir işveren olarak elde ettikleri bu son başarı, En İyi İşveren olmak isteyen şirketler için de örnek alınacak bir standarttır." değerlendirmesinde bulundu.

JTI İnsan ve Kültür Kıdemli Başkan Yardımcısı Howard Parks ise, "Top Employers Institute tarafından bir kez daha sertifikaya layık görülmek bizim için bir onur. 40 binden fazla çalışanımıza gelişim fırsatı sunmak ve potansiyellerini gerçekleştirmeleri için en uygun koşulları ve desteği sağlamak bizim için büyük önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

JTI, mevcut ve ileride işe alacağı yeteneklerden faydalanmak, onları desteklemek ve onlarla etkileşim kurmak için kendisine hedefler belirledi. Bunun için şirket, ister ofiste ister evde olsun çalışma ortamını uyarlayarak ve iyileştirerek çalışanların esenliğine odaklanmayı sürdürecek. Mevcut çalışanlar sağlıklı bir iş/özel yaşam dengesine ve kişisel gelişime odaklanan çeşitli ekip oluşturma girişimlerine uzaktan erişebilecek. Gelecekte şirkette çalışabilecek potansiyel çalışanlar ise dünyanın dört bir yanından öğrencilerin sonrasında sürekli iş imkanı bulabileceği ücretli staj olanakları için rekabet ettiği JTI'ın "Make It Bright Challenge" yarışmasına katılmaları için davet edilecek. JTI'ın dünyada öncü girişimleriyle birlikte bu programlar, JTI'ın "En İyi İşveren" statüsünü daha da güçlendirecek.