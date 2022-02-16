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Julie Pauline gemisini denize indirdi - Son Dakika

Julie Pauline gemisini denize indirdi

16.02.2022 11:12
Julie Pauline gemisini denize indirdi

Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan özel bir tersane, Norveçli firma için inşa ettiği Julie Pauline isimli balıkçı gemisini denize indirdi.

Yalova Altınova Tersane Bölgesinde kurulu bulunan özel bir tersane, Norveçli firma için inşa ettiği Julie Pauline isimli balıkçı gemisini denize indirdi.

Özel olarak tasarlanan gemi, derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.

Özel bir tersane tarafından Norveçli balıkçılık şirketi için inşa edilen 'Julie Pauline' isimli balıkçı gemisi, denize indirildi. 44 metre uzunluğunda 9.5 metre genişliğindeki balıkçı gemisinin tasarımı Seacon şirketine ait. Ana güverteye kadar derinliği 4.3 metre olan Julie Pauline adlı gemi, Norveç bayraklı olacak ve derin deniz balıkçılığı için kullanılacak.

Denize indirilmesinin ardından özel tersanenin rıhtımlarına bağlanan geminin çalışmaları devam edecek. - YALOVA

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Balıkçılık, Yalova, Gemi, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Julie Pauline gemisini denize indirdi - Son Dakika Ekonomi


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