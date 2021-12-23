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Kademeli doğal gaz tarifesi geliyor! - Son Dakika

Kademeli doğal gaz tarifesi geliyor!

23.12.2021 00:24

AK Parti Grup Başkanvekili Elitaş, kademeli doğal gaz tarifesinin 4 Ocak tarihinden itibaren Meclis'e getirileceğini açıkladı. Elitaş tarifenin gerekçesiyle ilgili de, "Villada oturanla gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" ifadelerini kullandı.

TBMM Genel Kurulunda Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri devam ediyor.

"KADEMELİ DOĞAL GAZ TARİFESİNİN GEREKÇELERİ HAKLI"

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, doğalgaz faturalarına ilişkin olarak, "Biz de arkadaşlarımızla arkada istişare ettik. İnşallah bugün, sanıyorum kanun teklifini hazırlıyorlar. 4 Ocak tarihinden itibaren, Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışmalarına başladığı anda, kademeli doğal gaz tarifesini de getireceğiz. Gerekçeleri haklı, biz de zaten onu biliyoruz. Çünkü bir villada oturanla bir gecekonduda oturanın aynı fiyattan doğal gaz tüketimini uygun bulmuyoruz" dedi.

"BOTAŞ'IN ÖZELLLEŞTİRİLMESİ GÜNDEMİMİZDE DEĞİL"

BOTAŞ'ın özelleştirilmesi iddialarına ilişkin Elitaş, "Öyle bir konu kesinlikle gündemimizde söz konusu değil. BOTAŞ hem gaz tedarikçisi hem ileticisi. Gaz tedarikini sadece BOTAŞ değil, özel sektör kurumları yapıyor ama iletim sadece BOTAŞ'a aittir. Elektrik iletim şirketlerinde de aynı şekil söz konusudur. BOTAŞ'ın özelleştirilmesi gündemimizde olan bir konu değildir" ifadelerini kullandı.

Kademeli doğal gaz tarifesi geliyor!

AK Parti, Doğalgaz, TBMM, Ocak, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kademeli doğal gaz tarifesi geliyor! - Son Dakika Ekonomi


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