Üye Girişi
Kadın çiftçilere kompost desteği - Son Dakika

Kadın çiftçilere kompost desteği

28.01.2022 10:22
Kadın çiftçilere kompost desteği

Seyhan Belediyesi, kendi tesislerinde semt pazarları ile park ve bahçelerin organik atıklarını dönüştürerek elde ettiği kompostu ilçenin eski köylerindeki kadın çiftçilerle paylaşıyor.

Seyhan Belediyesi, kendi tesislerinde semt pazarları ile park ve bahçelerin organik atıklarını dönüştürerek elde ettiği kompostu ilçenin eski köylerindeki kadın çiftçilerle paylaşıyor.

Seyhan Belediyesi, Çukurova Belediyesi ile yapılan işbirliği ile "Kompost Üretim Tesisi"nde üretim kapasitesini artırdı. Seyhan'da ve Çukurova'da kurulan semt pazarlarının organik artıkları ile park ve bahçelerin budama atıkları düzenli olarak toplanarak, Kompost Üretim Tesislerinde geleneksel yöntemlerle toprağı iyileştirici, ürün verimini artırıcı bir ürün olan komposta dönüştürülüyor.

Girdi maliyetlerinde meydana gelen artış nedeniyle sıkıntı yaşayan çiftçilere Seyhan Belediyesi gübre yerine kullanılabilen kompostla destek olmaya başladı. Üretilen 9 ton kompost, Büyükşehir Yasasından önce köy statüsünde olan ve tarımsal üretimin yaygın olduğu Büyükdikili, Küçükdikili, Kavaklı, Söğütlü, Koza, Karakuyu, Gökçeler ve Gölbaşı mahallelerinde üretim yapan kadın çiftçilere ulaştırıldı.

Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, kentte ve ülkede yaşanan sorunların ancak üretimle ve dayanışmayla aşılabileceğini ifade ederek, "İçinden geçtiğimiz zorlu günleri hep birlikte dayanışmayla aşacağız. Tarımsal üretimde devamlılık halkın gıda ihtiyacının karşılanması için zorunluluk. Kadınların üretim sürecinde daha çok yer almalarını destekleyen bir belediyeyiz. Tarımla uğraşan, üreten kadın çiftçilerimize, önemli bir girdi maliyeti olan gübrenin yerine kullanabilecekleri kompostla destek olmaktan mutluyuz. Üretip, ihtiyacımızın fazlasını halkımızla paylaşmaya devam edeceğiz" dedi. - ADANA

Kadın çiftçilere kompost desteği
Kadın çiftçilere kompost desteği

YORUMLAR
500

Seyhan Belediyesi, Çukurova, Seyhan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın çiftçilere kompost desteği - Son Dakika Ekonomi


Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı         
10:20
Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı! Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!         
10:15
İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar         
10:04
Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları         
09:10
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde tetiği çeken isim tespit edildi: Drej Ali'nin yeğeni         
07:43
Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık Hülya Koçyiğit'ten Fatma Girik'in cenaze töreninde dikkat çeken ifadeler: Atatürk ilkelerine bağlı cumhuriyet kadınlarıydık         
20:01
THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu THY'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Bolat oldu         
17:17
Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu Sabah dışarıya çıkan komşular, korkunç manzarayla karşılaştı! Yaşlı adam balkona asılı olarak bulundu         
15:49
Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında Gece kulüplerinde konsomatrislik yapan Gürcü kadın evinde ölü bulundu! Erkek arkadaşı gözaltında         
15:37
Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı Kar daha erimeden geri gelecek! Meteoroloji İstanbul için iki ayrı tarih verip uyardı         
15:21
İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı! İlk mermiyi masa altından sıkmışlar! Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinin nasıl gerçekleştiği ortaya çıktı!         
15:09
Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok Silahlı saldırıda öldürülen Mahmutyazıcıoğlu'nun cenazesini teslim alan kuzeni konuştu: Olayın nedeniyle ilgili bilgimiz yok         
13:54
Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor Son Dakika! Erdoğan'ın davetini kabul eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Türkiye'ye geliyor         
13:01

Son Dakika Haberleri
10:19 Evlenmek üzere olduğu kadını sokak ortasında darbetti, taksiye bindirip defalarca bıçakladı
10:18 2022 askerlik tarihleri ve yerleri belli oldu! İşte bedellilerin açıklanan sevk dönemleri
10:14 Eşini kaybeden Ece Erken'den duygulandıran poz: Birbirlerine sarıldıkları fotoğrafı paylaştı!
10:12 Mahkum dizisinin başrolü Onur Tuna, koronavirüse yakalandı: Yakında dönerim!
10:03 İBB Başkanı canlı yayında: Sabah kalkıyorlar İmamoğlu, akşam İmamoğlu! Bunların derdi bu, Ekrem İmamoğlu ne yapsa konuşacaklar
10:00 Mahkum'da neler oldu? Barış ve Fırat'ı neler bekliyor?
09:37 CHP Genel Başkanı'ndan Millet İttifakı açıklaması: Büyüyebilir, ismi de değişebilir!
09:37 Domino's Türkiye saldırıya uğradı: Kişisel veriler çalındı
09:10 Cinayetten önce arka kapıdaki 3 kişi kimdi? Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni ipuçları
09:18 Şifreli uyuşturucu kaçakçılığı! Metamfetamine "Metin abi", bonzaiye "Kübra" diyorlarmış
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2022 10:30:23. #1.12#
SON DAKİKA: Kadın çiftçilere kompost desteği - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement