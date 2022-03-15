Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor - Son Dakika
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Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor

15.03.2022 17:52
Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor

Kiraladığı tesiste yıllık yaklaşık 150 ton civarında mantar üretimi yapan Canan Cerit, Türkiye'ye geneline satış gerçekleştiriyor.

Kiraladığı tesiste yıllık yaklaşık 150 ton civarında mantar üretimi yapan Canan Cerit, Türkiye'ye geneline satış gerçekleştiriyor.

Karşılaştığı güçlüklere rağmen vazgeçmeden üretime devam eden Canan Cerit, işletmesinde 6 kişinin istihdamını sağlıyor. Hedefinin çok para kazanmak olmadığını ifade eden Cerit, örnek olmak için üretimini devam ettirdiğini söyledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar ve AK Parti Kadın Kolları Başkanı Selihan Dicle Şimşek kadın girişimciyi ziyaret etti. Parıldar, kadın girişimciye işletmesini sürdürebilmesi ve büyütebilmesi adına her türlü desteği verdiklerini ve vermeye devam edeceklerini ifade etti.

Kadın Kolları Başkanı Şimşek ise, "Çalışan, üreten, sabırla verdiği mücadele ile yolun en zor kısmını aşmayı başaran kadın girişimciyi ziyaret etmekten dolayı mutluyum. İstiridye mantarının üretim ve pazarlama aşamalarının işleyişi ile ilgili kendisinden verimli bilgiler öğrendik. Girişimiyle geldiği noktada diğer kadınlarımıza da fayda sağlıyor olduğunu görmek ayrıca mutluluk verici" dedi. - YALOVA

Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor
Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor
Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor
Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor

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Türkiye, Mantar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimci yılda 150 ton mantar üretiyor - Son Dakika


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