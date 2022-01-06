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Kadın girişimcilere ödül - Son Dakika

Kadın girişimcilere ödül

06.01.2022 16:13
Kadın girişimcilere ödül

4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni hibrit olarak gerçekleştirildi.

4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni hibrit olarak gerçekleştirildi. İş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar, akademisyenler ve medya mensuplarının jüri üyesi olarak katıldığı programda, farklı kategorilerde başarılı kadın girişimcilere ödüller takdim edildi.

Yeni Arayışlar Girişimi Platformu Derneği (YAPDER) tarafından düzenlenen 4. Kadın Girişimcileri Destekleme Zirvesi ve Ödül Töreni hibrit olarak gerçekleştirildi. 'Birlikte Daha İyi Bir Gelecek' temasıyla düzenlenen zirvede, iş dünyası temsilcileri, sivil toplum liderleri, sanatçılar, akademisyenler ve medya mensuplarının jüri üyesi olarak katıldığı ödül programında, farklı kategorilerde başarılı kadın girişimcilere ödüller takdim edildi. Celal Toprak'ın yönetiminde "Geleceğin 7G'sini Kadınlar Şekillendirecek" konulu başlığı altında her biri kendi alanında güçlü kadınlar birer konuşma gerçekleştirdi.

Etkinlikte konuşan Uyumsoft Yatırım Hizmetleri Genel Müdürü Özlem İkiz, "Şirketimizdeki yöneticilerin yüzde 70'i kadınlardan oluşuyor. Çalışanlarımızın yüzde 56'sı da kadınlardan oluşuyor. Dünya ortalamasının oldukça üzerindeyiz. Bunun için özveri ile çalışan kadın ve erkek tüm ekibimize teşekkür ediyorum" dedi.

Gedik Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hülya Gedik, "Ödül alan tüm kadın arkadaşlarımı kutluyorum. Her şeyin başı güvendir. Birbirimize, ailelerimize güvenmemiz gerekiyor. Güven her işin can damarıdır" ifadelerini kullandı.

Kütahya Porselen Yönetim Kurulu Başkanı Sema Güral Sürmeli, "Böyle bir etkinliğin içinde olmak çok kıymetli. Yönetim ve icra kurulunda yüzde 60 kadın oranıyla beklentilerin üzerinde olan bir Anadolu şirketiyiz" diye konuştu.

Mutlu Metal İcra Kurulu Başkanı Gülesin Atalay, "Geleceğin sorumluluğu çok fazla. Gelecekte stratejik yaklaşım ve yönetimin önemine vurgu yapmak istiyorum. Değişim ve dönüşümü gerçekleştiremeyen firmalar, yöneticiler, sistemler maalesef tek tek elenecek. Tükettiğimiz doğal kaynaklardan enerjiye kadar her şeyden sorumluyuz" dedi.

Ayhan Metal Genel Müdürü Aynur Ayhan, "Gelişim denilince aklımıza hep dönüşüm geliyor. İş hayatı, eğitim, sağlık, teknoloji bunların hepsini kapsıyor. Cesaret ve özgüven bir kadının en büyük hazinesidir" dedi.

Program, opera sanatçısı Özlem Abacı ve ekibinin sahne performansıyla tamamlandı. - İSTANBUL

Kadın girişimcilere ödül

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Gedik, Medya, Metal, İcra, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimcilere ödül - Son Dakika Ekonomi


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