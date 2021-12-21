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Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor - Son Dakika

Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor

21.12.2021 11:26
Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor

Bartın'da evindeki atölyesinde hobi olarak sürdürdüğü işini KOSGEB desteğiyle büyüterek 13 kişinin istihdam edildiği tesis açan Gökçe Bayraktar'ın ürettiği ev dekorasyonu ve züccaciye ürünleri, 50 ülkede tüketiciyle buluşuyor.

Bartın'da evindeki atölyesinde hobi olarak sürdürdüğü işini KOSGEB desteğiyle büyüterek 13 kişinin istihdam edildiği tesis açan Gökçe Bayraktar'ın ürettiği ev dekorasyonu ve züccaciye ürünleri, 50 ülkede tüketiciyle buluşuyor.

İstanbul'da özel bankada çalışırken evlilik nedeniyle işini bırakıp Bartın'a yerleşen 38 yaşındaki Bayraktar, saksı ve heykel gibi çeşitli objeler üretmek amacıyla evinin bir odasını atölyeye çevirdi.

Ürünlerinin zamanla beğenilip satışa dönüşmesiyle işini büyütmeye karar veren Bayraktar, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.

Gerekli eğitimleri tamamladıktan sonra aldığı destekle Toptancılar Sitesi'ndeki 750 metrekarelik alanda 2 milyon lira harcayarak 2019 yılında seramik tesisi kuran Bayraktar, seramik, polyester ve betondan üretilen ev dekorasyonu ile züccaciye ürünlerini kısa sürede ihraç etmeye başladı.

Şu anda aralarında ABD, Almanya, İngiltere ve Avustralya'nın da bulunduğu 50 ülkeye ihracat yapan, tesiste 7'si kadın 13 kişiye istihdam sağlayan Bayraktar, ürünlerini çeşitlendirip ülke ekonomisine daha çok katkı sağlamak istiyor.

"Daha çok kişiye istihdam sağlamak istiyorum"

Kadın girişimci Gökçe Bayraktar, AA muhabirine, vazo, fincan takımı, yemek takımı, tabak ve heykel gibi ürünler yaptıklarını anlatarak, "Ürün yelpazemizi daha fazla genişletmek istiyoruz. Kendim de çizim yapıyorum. Mesela yılbaşı için tabaklar tasarladım. Onların satışı çok güzel oldu. İlerleyen sürede daha çok büyüyerek daha çok kişiye istihdam sağlamak istiyorum." dedi.

Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor
Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor
Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor
Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor
Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor

Togo Cumhuriyeti, İstihdam, Bartın, Gökçe, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kadın girişimcinin ürettiği dekorasyon ürünleri dünyadaki evleri süslüyor - Son Dakika Ekonomi


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