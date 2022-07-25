Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika
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Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

25.07.2022 12:19
Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı "2022 Yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı" 2. dönemi çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı "2022 Yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı" 2. dönemi çerçevesinde başvurusu kabul edilen projelerin değerlendirme süreçleri tamamlanarak desteklenmeye hak kazanan projeler belli oldu.

Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı (KUZKA) tarafından 08 Nisan 2022 tarihinde ilan edilen "2022 Yılı Kadın Kooperatifleri Kapasite Geliştirme Teknik Destek Programı" çerçevesinde başvurusu alınan projelerin 2. Dönem değerlendirilme süreci sona erdi. Teknik Destek Programı çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop illerinden başvurusu alınan projelerden toplam 6 proje başarılı bulunarak Ajans Genel Sekreterliği onayıyla desteklenmeye hak kazandı.

Kastamonu'dan 1, Sinop'tan 4 ve Çankırı'dan 1 projenin başarılı bulunduğu program çerçevesinde, KUZKA tarafından projelere kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik "eğitim ve danışmanlık desteği" sağlanacak. - KASTAMONU

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Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kadın kooperatiflerine ekipman desteği sağlandı Kastamonu, Çankırı ve Sinop'ta kadın kooperatiflerine ekipman desteği sağlandı KUZKA'nın desteğiyle kadın kooperatiflerine malzeme dağıtımı yapıldı KUZKA'nın desteğiyle kadın kooperatiflerine malzeme dağıtımı yapıldı
Kaynak: İHA

Kastamonu, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika
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