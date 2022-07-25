Kastamonu'dan 1, Sinop'tan 4 ve Çankırı'dan 1 projenin başarılı bulunduğu program çerçevesinde, KUZKA tarafından projelere kadın kooperatiflerinin güçlendirilmesine yönelik "eğitim ve danışmanlık desteği" sağlanacak. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

Kastamonu, Sinop, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Kadın Kooperatifleri Teknik Destek Programı sonuçları belli oldu - Son Dakika

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