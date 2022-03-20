Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı - Son Dakika
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Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı

20.03.2022 16:09
Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı

İnegöl'de 3 gün sürecek olan Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı.

İnegöl'de 3 gün sürecek olan Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı.

Giyimden yeme içmeye, hediyelik eşyalardan el emeği ürünlere, organik gıda maddelerinden kozmetiğe pek çok alanda 250 dolayında kadın girişimcinin stant açtığı şenlik, Salı akşamına kadar devam edecek. İnegöl Belediyesi'nin Ticaret ve Sanayi Odası ile Terziler Odası iş birliğinde bu yıl ilkini düzenlediği Kadınlar Alışveriş Şenliği büyük bir coşku ile başladı. Merpa Pazar yerinde sabah 10.00 ile akşam 22.00 arasında açık kalacak alışveriş şenlik, İnegöl Belediyesi Halk Dansları Topluluğu ekiplerinin gösterisiyle başladı. İTSO Başkanı Yavuz Uğurdağ, "Bizler daha önceki yıllarda farklı konseptlerde benzer bir etkinliği yapmıştık. Bu yıl İnegöl Belediyesi ve Terziler Odası iş birliği ile daha kapsamlı bir etkinlikte bir aradayız. Şenliğin kadın girişimcilerimize, esnaflarımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Organizasyon inşallah her geçen yıl tüm İnegöl'ü kapsayacak şekilde gelişerek devam edecek" diye konuştu.

İnegöl Belediye Başkan Yardımcısı Rıdvan Kocaağa ise, "Kadınlar her zaman bizim hayatımızda önemli yer tuttu ve onların girişimi ile çok şeyler başardık. Cumhuriyet tarihinden sonra özellikle bayanların ekonomiye kattığı değer, son 20 yıl içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katkılarıyla ciddi orada artmıştır. Kadınlar bu dönemde girişimcilik ruhunu daha da geliştirmiş ve önemli noktalara erişmişlerdir. Bugün de burada İnegöl'ümüzden yaklaşık 250'ye yakın kadın girişimcimizin farklı alanlarda giyimden gıdaya, hediyelik eşyalardan ele emeği ürünlere stantlarını görüyoruz. Burada sadece alışveriş değil, akşamları da açılış ve kapanış günü iki geceye konser organizasyonuyla renk katmak istedik. İnşallah güzel bir program olacak. İnegöl'e de değer katacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı
Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı
Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı
Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı

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İnegöl Belediyesi, alışveriş, İnegöl, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kadınlar Alışveriş Şenliği başladı - Son Dakika


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